Депутат Европарламента предложил ввести санкции против США

23 мая 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Европейский союз должен ввести санкции против США и Саудовской Аравии, если действительно хочет бороться за мир и остановить финансирование войн. Об этом заявил депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакушич. «Невероятная ложь и лицемерие о том, что санкции против нефти и газа из России помогут остановить боевые действия на Украине. Если бы это мы действительно боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести санкции против Саудовской Аравии, которая несколько лет разжигает войну в Йемене. Так же было бы необходимо ввести эмбарго на нефть и газ из США, принимавших участие в большем количестве войн, чем любая другая европейская страна», — заявил Мислав Колакушич на выступлении в Европарламенте, запись которого он опубликовал в Twitter. Он отметил, что от введения ограничительных экономических мер против Москвы в первую очередь страдает европейское население. «Давайте перестанем принимать эти безумные решения!», — завершил свое выступление Колакушич. Ранее сообщалось, что бывший глава «Лукойла» Вагит Алекперов предупредил Евросоюз о незаменимости российских энергоресурсов. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сравнил антироссийские санкции с атомной бомбой, которая приведет к массовой миграции и голоду в Европе. Французское издание Les Echos отметило, что Запад потерял поддержку в противостоянии с Россией. Западные страны начали вводить жесткие антироссийские санкции в связи со специальной операцией РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Позже Еврокомиссия выступала с инициативой введения эмбарго на российские энергоресурсы в рамках шестого пакета санкций против РФ. Как отмечал российский лидер, новые ограничения Запада направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией». Аналитик американского портала OilPrice Джош Оуэнс заявил о провале попытки поставить экономику РФ на колени при помощи санкций.