Алекперов предупредил ЕС о незаменимости России. «Будет тяжелый энергетический кризис»

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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, алекперов вагит
Евросоюз будет много лет создавать новую энергетическую инфраструктуру, считает Вагит Алекперов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европа не сможет заменить Россию на другого поставщика энергоресурсов. Об этом заявил бывший глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов в интервью газете Financial Times.

«Для Евросоюза невозможно заменить такого крупного экспортера энергоресурсов, как Россия, даже в среднесрочной перспективе. На создание новой инфраструктуры для перенаправления российской нефти, которая в настоящее время поступает в Европу, потребуются годы. Это очень тяжелый энергетический кризис с негативными долгосрочными последствиями для всех участников рынка», — сказал Алекперов.

По словам экс-главы «Лукойла», у Европы нет необходимости разрушать энергетическую конфигурацию мира, которая складывалась долгие годы. «Мировая промышленность уже потеряла сотни миллиардов, даже триллионов долларов», — подчеркнул Алекперов.

Евросоюз решил отказаться от российской нефти после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Эмбарго на поставки российской нефти планировали включить в шестой пакет санкций Евросоюза, однако Венгрия заблокировала это предложение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против российской нефти «равняются одной атомной бомбе».

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Европа не сможет заменить Россию на другого поставщика энергоресурсов. Об этом заявил бывший глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов в интервью газете Financial Times. «Для Евросоюза невозможно заменить такого крупного экспортера энергоресурсов, как Россия, даже в среднесрочной перспективе. На создание новой инфраструктуры для перенаправления российской нефти, которая в настоящее время поступает в Европу, потребуются годы. Это очень тяжелый энергетический кризис с негативными долгосрочными последствиями для всех участников рынка», — сказал Алекперов. По словам экс-главы «Лукойла», у Европы нет необходимости разрушать энергетическую конфигурацию мира, которая складывалась долгие годы. «Мировая промышленность уже потеряла сотни миллиардов, даже триллионов долларов», — подчеркнул Алекперов. Евросоюз решил отказаться от российской нефти после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Эмбарго на поставки российской нефти планировали включить в шестой пакет санкций Евросоюза, однако Венгрия заблокировала это предложение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против российской нефти «равняются одной атомной бомбе».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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