Алекперов предупредил ЕС о незаменимости России. «Будет тяжелый энергетический кризис»

22 мая 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Евросоюз будет много лет создавать новую энергетическую инфраструктуру, считает Вагит Алекперов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европа не сможет заменить Россию на другого поставщика энергоресурсов. Об этом заявил бывший глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов в интервью газете Financial Times. «Для Евросоюза невозможно заменить такого крупного экспортера энергоресурсов, как Россия, даже в среднесрочной перспективе. На создание новой инфраструктуры для перенаправления российской нефти, которая в настоящее время поступает в Европу, потребуются годы. Это очень тяжелый энергетический кризис с негативными долгосрочными последствиями для всех участников рынка», — сказал Алекперов. По словам экс-главы «Лукойла», у Европы нет необходимости разрушать энергетическую конфигурацию мира, которая складывалась долгие годы. «Мировая промышленность уже потеряла сотни миллиардов, даже триллионов долларов», — подчеркнул Алекперов. Евросоюз решил отказаться от российской нефти после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Эмбарго на поставки российской нефти планировали включить в шестой пакет санкций Евросоюза, однако Венгрия заблокировала это предложение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против российской нефти «равняются одной атомной бомбе».

Европа не сможет заменить Россию на другого поставщика энергоресурсов. Об этом заявил бывший глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов в интервью газете Financial Times. «Для Евросоюза невозможно заменить такого крупного экспортера энергоресурсов, как Россия, даже в среднесрочной перспективе. На создание новой инфраструктуры для перенаправления российской нефти, которая в настоящее время поступает в Европу, потребуются годы. Это очень тяжелый энергетический кризис с негативными долгосрочными последствиями для всех участников рынка», — сказал Алекперов. По словам экс-главы «Лукойла», у Европы нет необходимости разрушать энергетическую конфигурацию мира, которая складывалась долгие годы. «Мировая промышленность уже потеряла сотни миллиардов, даже триллионов долларов», — подчеркнул Алекперов. Евросоюз решил отказаться от российской нефти после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Эмбарго на поставки российской нефти планировали включить в шестой пакет санкций Евросоюза, однако Венгрия заблокировала это предложение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против российской нефти «равняются одной атомной бомбе».