Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об истощении военных запасов

Военная помощь Украине привела к истощению запасов Евросоюза, заявил Жозеп Боррель
Военные запасы Европейского союза истощены из-за помощи Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По словам Жозепа Борреля Евросоюз истощил свои запасы вооружений из-за отправки помощи Украине. Также он отметил необходимость создания современных совместных вооруженных сил.
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