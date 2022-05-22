22 мая 2022

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об истощении военных запасов

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Военная помощь Украине привела к истощению запасов Евросоюза, заявил Жозеп Боррель Фото:

Военные запасы Европейского союза истощены из-за помощи Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам Жозепа Борреля Евросоюз истощил свои запасы вооружений из-за отправки помощи Украине. Также он отметил необходимость создания современных совместных вооруженных сил.

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Военные запасы Европейского союза истощены из-за помощи Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По словам Жозепа Борреля Евросоюз истощил свои запасы вооружений из-за отправки помощи Украине. Также он отметил необходимость создания современных совместных вооруженных сил. Новость дополняется
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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