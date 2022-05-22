Боррель признал наличие дыр в безопасности Евросоюза

23 мая 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Запасы оружия ЕС истощились из-за помощи Украине и недофинансирования, заявил Жозеп Боррель Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо провести работу над недостатками в безопасности Европейского союза, о чем сигнализирует истощение запасов ЕС в связи с поддержкой Украины. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером недостатков [в оборонной сфере Евросоюза]», — заявил Жозеп Боррель в своем блоге. Дыры в безопасности так же имеются из-за сокращений бюджета и недофинансирования, дополнил он. Кроме того, Боррель считает, что Евросоюз должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. «Для этого нам нужны современные и совместимые европейские вооруженные силы, которые смотрят на более высокий уровень спектра, а также стремятся наращивать возможности и силы», — отметил он. По его словам, странам ЕС нужно работать по трем основным направлениям. Во-первых, считает он, Европе необходима работа по боеготовности войск, во-вторых, по увеличению существующих возможностей, а в-третьих, в долгосрочной перспективе совместно разрабатывать ключевые боевые единицы. «Настало время продвигать вперед европейскую оборону. Нам необходимо укрепить оборонно-промышленную базу и обеспечить наличие необходимого военного потенциала. <…> чтобы защитить себя и сделать НАТО сильнее», — резюмировал Боррель. Ранее сообщалось, что в Госдепартаменте США заявили о «неисчерпаемых» запасах оружия для Украины. Американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США намереваются развязать войну НАТО и России. Во Франции призвали Евросоюз прекратить вооружать Украину. Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. До начала этих действий Россия просила США и НАТО предоставить гарантии безопасности, среди которых было требование не включать Украину в состав альянса, но они отказались подписывать документ. После этого на территорию Украины начались поставки оружия из США и некоторых стран Евросоюза.

Необходимо провести работу над недостатками в безопасности Европейского союза, о чем сигнализирует истощение запасов ЕС в связи с поддержкой Украины. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером недостатков [в оборонной сфере Евросоюза]», — заявил Жозеп Боррель в своем блоге. Дыры в безопасности так же имеются из-за сокращений бюджета и недофинансирования, дополнил он. Кроме того, Боррель считает, что Евросоюз должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. «Для этого нам нужны современные и совместимые европейские вооруженные силы, которые смотрят на более высокий уровень спектра, а также стремятся наращивать возможности и силы», — отметил он. По его словам, странам ЕС нужно работать по трем основным направлениям. Во-первых, считает он, Европе необходима работа по боеготовности войск, во-вторых, по увеличению существующих возможностей, а в-третьих, в долгосрочной перспективе совместно разрабатывать ключевые боевые единицы. «Настало время продвигать вперед европейскую оборону. Нам необходимо укрепить оборонно-промышленную базу и обеспечить наличие необходимого военного потенциала. <…> чтобы защитить себя и сделать НАТО сильнее», — резюмировал Боррель. Ранее сообщалось, что в Госдепартаменте США заявили о «неисчерпаемых» запасах оружия для Украины. Американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США намереваются развязать войну НАТО и России. Во Франции призвали Евросоюз прекратить вооружать Украину. Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. До начала этих действий Россия просила США и НАТО предоставить гарантии безопасности, среди которых было требование не включать Украину в состав альянса, но они отказались подписывать документ. После этого на территорию Украины начались поставки оружия из США и некоторых стран Евросоюза.