Бухгалтер из Тюмени выиграла миллион рублей в лотерею. Фото

23 мая 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

На себя тюменка потратит лишь половину выигрыша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бухгалтер из Тюмени Стелла Павлова выиграла в лотерею один миллион рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба государственных лотерей «Столото». «Стелла работает бухгалтером. В один из дней жительница Тюмени приобрела в киоске „Столото“ билет моментальной лотереи с дизайном „Счастливая 7“ и выиграла один миллион рублей», — передает пресс-служба. Тюменка впервые заинтересовалась государственными лотереями три года назад, а теперь приобретает билеты регулярно. Своим коллегам и друзьям Стелла говорила, что чувствует, что близка к победе. «С первого билета выигрыш составил двести рублей, тогда решила купить еще один билет — шанс на удачу. Когда начала стирать защитный слой, у меня затряслись руки. Я сразу поняла, что приз составил целый миллион. Почувствовала такой прилив адреналина, хоть скорую вызывай», — поделилась победительница. Тюменский бухгалтер также рассказала, что половину выигрыша отдаст племяннице, а остальное потратит на себя. Ранее URA.RU писало о том, что тюменец выиграл в лотерею 900 тысяч рублей. Деньги он решил потратить на ремонт квартиры. Бухгалтер из Тюмени выиграла в лотерею один миллион рублей. Официальный распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»

Бухгалтер из Тюмени Стелла Павлова выиграла в лотерею один миллион рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба государственных лотерей «Столото». «Стелла работает бухгалтером. В один из дней жительница Тюмени приобрела в киоске „Столото“ билет моментальной лотереи с дизайном „Счастливая 7“ и выиграла один миллион рублей», — передает пресс-служба. Тюменка впервые заинтересовалась государственными лотереями три года назад, а теперь приобретает билеты регулярно. Своим коллегам и друзьям Стелла говорила, что чувствует, что близка к победе. «С первого билета выигрыш составил двести рублей, тогда решила купить еще один билет — шанс на удачу. Когда начала стирать защитный слой, у меня затряслись руки. Я сразу поняла, что приз составил целый миллион. Почувствовала такой прилив адреналина, хоть скорую вызывай», — поделилась победительница. Тюменский бухгалтер также рассказала, что половину выигрыша отдаст племяннице, а остальное потратит на себя. Ранее URA.RU писало о том, что тюменец выиграл в лотерею 900 тысяч рублей. Деньги он решил потратить на ремонт квартиры.