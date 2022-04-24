Тюменец выиграл 900 тысяч через пять минут после покупки билета. Фото

25 апреля 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Выигрыш победитель потратит на ремонт квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Тюмени Максим Погребной выиграл 900 тысяч рублей в лотерею «Рапидо». Об этом URA.RU рассказали в компании «Столото» — официальном распространителе всероссийских государственных лотерей. «Житель Тюмени Максим Погребной купил лотерейный билет и через пять минут выиграл 900 000 рублей. Лотерею „Рапидо“ он попробовал по совету жены», — рассказали в компании. По информации «Столото», победитель — индивидуальный предприниматель. Мужчина владеет бизнесом по аренде автотранспорта. Выигрыш он планирует потратить на ремонт квартиры., Тюменцы не первый раз становятся победителями лотерей. В феврале агентство писало о том, что владелец сети пиццерий выиграл более 13 млн рублей. Выигрыш победитель потратит на ремонт квартиры Фото: компания «Столото» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Житель Тюмени Максим Погребной выиграл 900 тысяч рублей в лотерею «Рапидо». Об этом URA.RU рассказали в компании «Столото» — официальном распространителе всероссийских государственных лотерей. «Житель Тюмени Максим Погребной купил лотерейный билет и через пять минут выиграл 900 000 рублей. Лотерею „Рапидо“ он попробовал по совету жены», — рассказали в компании. По информации «Столото», победитель — индивидуальный предприниматель. Мужчина владеет бизнесом по аренде автотранспорта. Выигрыш он планирует потратить на ремонт квартиры., Тюменцы не первый раз становятся победителями лотерей. В феврале агентство писало о том, что владелец сети пиццерий выиграл более 13 млн рублей.