24 апреля 2022
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Тюменец выиграл 900 тысяч через пять минут после покупки билета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выигрыш победитель потратит на ремонт квартиры Фото:

Житель Тюмени Максим Погребной выиграл 900 тысяч рублей в лотерею «Рапидо». Об этом URA.RU рассказали в компании «Столото» — официальном распространителе всероссийских государственных лотерей.

«Житель Тюмени Максим Погребной купил лотерейный билет и через пять минут выиграл 900 000 рублей. Лотерею „Рапидо“ он попробовал по совету жены», — рассказали в компании.

По информации «Столото», победитель — индивидуальный предприниматель. Мужчина владеет бизнесом по аренде автотранспорта. Выигрыш он планирует потратить на ремонт квартиры.,

Тюменцы не первый раз становятся победителями лотерей. В феврале агентство писало о том, что владелец сети пиццерий выиграл более 13 млн рублей.

Выигрыш победитель потратит на ремонт квартиры
Фото:

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Житель Тюмени Максим Погребной выиграл 900 тысяч рублей в лотерею «Рапидо». Об этом URA.RU рассказали в компании «Столото» — официальном распространителе всероссийских государственных лотерей. «Житель Тюмени Максим Погребной купил лотерейный билет и через пять минут выиграл 900 000 рублей. Лотерею „Рапидо“ он попробовал по совету жены», — рассказали в компании. По информации «Столото», победитель — индивидуальный предприниматель. Мужчина владеет бизнесом по аренде автотранспорта. Выигрыш он планирует потратить на ремонт квартиры., Тюменцы не первый раз становятся победителями лотерей. В феврале агентство писало о том, что владелец сети пиццерий выиграл более 13 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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