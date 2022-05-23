Эрдоган разочаровался в НАТО. «Мы подвергаемся давлению и шантажу»

23 мая 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Турция подвергается санкциям, давлению и шантажу, заявил Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Турция не получила от НАТО той поддержки, которую ожидала. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии буксировки подводной лодки «Хидр Рейс». «Турция не получила той поддержки, которую ожидала от своих союзников по НАТО, ни в удовлетворении своих потребностей в обороне, ни в своей 40-летней борьбе с терроризмом. Наша страна неоднократно подвергалась открытым и тайным санкциям, угрозам, давлению и шантажу», — передает слова Эрдогана агентство Milliyet. Эрдоган отметил, что не может игнорировать санкции Швеции против Турции. «Этому нет разумного объяснения. Мы хотим видеть конкретные шаги по национальной безопасности», — заключил Эрдоган. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Турция выступила против такого расширения Альянса, а Эрдоган заявил, что сказал «нет» членству Финляндии и Швеции. По словам турецкого лидера, Швеция поддерживает международных террористов. После такого решения Турции в США захотели исключить страну из НАТО.

Турция не получила от НАТО той поддержки, которую ожидала. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии буксировки подводной лодки «Хидр Рейс». «Турция не получила той поддержки, которую ожидала от своих союзников по НАТО, ни в удовлетворении своих потребностей в обороне, ни в своей 40-летней борьбе с терроризмом. Наша страна неоднократно подвергалась открытым и тайным санкциям, угрозам, давлению и шантажу», — передает слова Эрдогана агентство Milliyet. Эрдоган отметил, что не может игнорировать санкции Швеции против Турции. «Этому нет разумного объяснения. Мы хотим видеть конкретные шаги по национальной безопасности», — заключил Эрдоган. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Турция выступила против такого расширения Альянса, а Эрдоган заявил, что сказал «нет» членству Финляндии и Швеции. По словам турецкого лидера, Швеция поддерживает международных террористов. После такого решения Турции в США захотели исключить страну из НАТО.