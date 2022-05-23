Экс-глава МИД Австрии ушла из «Роснефти» вслед за Шредером

23 мая 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

«Роснефть» покинул очередной иностранный топ-менеджер Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула совет директоров компании «Роснефть». Об этом говорится в заявлении на официальном сайте компании. «Пресс-служба ПАО НК „Роснефть“ информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена Совета директоров Компании. В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая. Документ также содержит отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в Совете директоров Компании на второй срок», — говорится в заявлении «Роснефти». Ранее совет директоров нефтяной компании покинул другой иностранный топ-менеджер, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Такое решение Шредер принял после того, как большинство членов Европарламента проголосовали за введение санкций против него из-за тесных связей с Россией. «Роснефть» также покинул директор компании Nord Stream AG Маттиас Варни.

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула совет директоров компании «Роснефть». Об этом говорится в заявлении на официальном сайте компании. «Пресс-служба ПАО НК „Роснефть“ информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена Совета директоров Компании. В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая. Документ также содержит отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в Совете директоров Компании на второй срок», — говорится в заявлении «Роснефти». Ранее совет директоров нефтяной компании покинул другой иностранный топ-менеджер, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Такое решение Шредер принял после того, как большинство членов Европарламента проголосовали за введение санкций против него из-за тесных связей с Россией. «Роснефть» также покинул директор компании Nord Stream AG Маттиас Варни.