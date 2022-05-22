Инфляция в ЯНАО оказалась ниже, чем в РФ

В ЯНАО снизилась инфляция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Годовая инфляция в ЯНАО в апреле выросла на 0,18 прогнозируемых пункта (п.п.) и составила 13,73% — этот показатель ниже, чем по всей России. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

«Годовая инфляция в Ямало-Ненецком автономном округе в апреле 2022 года увеличилась на 0,18 п. п. по сравнению с мартом 2022 года и составила 13,73%, оставаясь ниже, чем в Уральском федеральном округе и России в целом. Более значительному росту инфляции препятствовали укрепление рубля, исчерпание повышенного спроса населения и увеличение предложения продукции тепличных хозяйств», — говорится в сообщении.

На рост инфляции в регионе повлияли внешние условия, «увеличение издержек производителей и поставщиков на приобретение импортного сырья, оборудования и материалов на фоне нарушения производственно-логистических цепочек». Производственная инфляция в регионе составила 13,27% в апреле, увеличившись за месяц на 1,21 п. п., но снижению темпов роста этих показателей способствовало увеличение предложения от отечественных аграрных производств.

Инфляция на непродовольственные товары, наоборот, снизилась на 1,85 п. п., составив 16,74%. Это произошло из-за сложностей с экспортом нефти и газа, вследствие чего уменьшилась стоимость бензина. Кроме того, после укрепления рубля в регионе сошел на нет ажиотаж с покупкой техники, и она перестала расти в цене.

Санкционное давление Запада усилилось на РФ с 24 февраля, когда президент России объявил о начале вынужденной спецоперации на Украине. Однако санкции также негативно влияют и на страны, которые их накладывают на РФ. На Западе растет инфляция. А ситуация на энергетическом рынке вызывает вопросы у ряда стран. Из-за этих факторов падает рейтинг президента США — в конце марта он достиг исторического минимума.