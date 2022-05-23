Путин пошутил о своей вине в проблемах Запада. «Мы с ними поговорим»

23 мая 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин ответил на обвинения Запада в мировом кризисе. В ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер заявил, что Россия поговорит с Западом на эту тему. Трансляция переговоров идет на телеканале «Россия 24». В ходе переговоров Лукашенко сообщил Путину, что на Западе его обвиняют во всех экономических проблемах. Российский лидер в ответ улыбнулся и сказал: «мы с ними серьезно поговорим». Ранее президент США Джо Байден несколько раз обвинил Владимира Путина во внутренних экономических проблемах Америки. В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового кризиса стали антироссийские санкции, которые были введены странами Запада после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, пишет RT. Президент России отметил, что санкции Запада бьют по экономике США и Евросоюза, что ведет к глобальному кризису.

Президент России Владимир Путин ответил на обвинения Запада в мировом кризисе. В ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер заявил, что Россия поговорит с Западом на эту тему. Трансляция переговоров идет на телеканале «Россия 24». В ходе переговоров Лукашенко сообщил Путину, что на Западе его обвиняют во всех экономических проблемах. Российский лидер в ответ улыбнулся и сказал: «мы с ними серьезно поговорим». Ранее президент США Джо Байден несколько раз обвинил Владимира Путина во внутренних экономических проблемах Америки. В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового кризиса стали антироссийские санкции, которые были введены странами Запада после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, пишет RT. Президент России отметил, что санкции Запада бьют по экономике США и Евросоюза, что ведет к глобальному кризису.