Путин пошутил о своей вине в проблемах Запада. «Мы с ними поговорим»

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент России Владимир Путин ответил на обвинения Запада в мировом кризисе. В ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер заявил, что Россия поговорит с Западом на эту тему. Трансляция переговоров идет на телеканале «Россия 24».

В ходе переговоров Лукашенко сообщил Путину, что на Западе его обвиняют во всех экономических проблемах. Российский лидер в ответ улыбнулся и сказал: «мы с ними серьезно поговорим».

Ранее президент США Джо Байден несколько раз обвинил Владимира Путина во внутренних экономических проблемах Америки. В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового кризиса стали антироссийские санкции, которые были введены странами Запада после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, пишет RT. Президент России отметил, что санкции Запада бьют по экономике США и Евросоюза, что ведет к глобальному кризису.

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Президент России Владимир Путин ответил на обвинения Запада в мировом кризисе. В ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер заявил, что Россия поговорит с Западом на эту тему. Трансляция переговоров идет на телеканале «Россия 24». В ходе переговоров Лукашенко сообщил Путину, что на Западе его обвиняют во всех экономических проблемах. Российский лидер в ответ улыбнулся и сказал: «мы с ними серьезно поговорим». Ранее президент США Джо Байден несколько раз обвинил Владимира Путина во внутренних экономических проблемах Америки. В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового кризиса стали антироссийские санкции, которые были введены странами Запада после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, пишет RT. Президент России отметил, что санкции Запада бьют по экономике США и Евросоюза, что ведет к глобальному кризису.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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