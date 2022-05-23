Свердловчанка, воспитывающая двоих детей, осталась без пособия

24 мая 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

Жительнице свердловского города отказали в выплате пособия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мама двоих детей из Заречного (Свердловская область) Ольга Савельева получила отказ на выплату ежемесячного пособия для малообеспеченных семей. В городском управлении Пенсионного фонда указали причину — превышение прожиточного минимума. Об этом URA.RU сообщила сама Савельева. «У меня двое детей. Первого мая я подала заявление на получение социального пособия для малообеспеченных семей. Я подхожу по всем категориям. Была уверена, что мне одобрят, но в итоге я получила отказ», — жалуется женщина. По словам Савельевой, причина, которую указали в ПФР, не соответствует действительности. «Причина — превышение размера среднедушевого дохода семьи. Я не понимаю, откуда взялось превышение, если я одна воспитываю двоих детей. Либо я заполнила неправильно заявление, либо в ПФР некорректно посчитали», — говорит она. Обновлено в 7:59. В Пенсионном фонде URA.RU сообщили, что для установления пособия необходима повторная подача заявления. «При получении уточнений информации о выплатах от органов социальной политики выявлен факт указания в заявлении неполный сведений о составе семьи (заявителем не указаны сведенья о ребенке 2018 года) Расчет СДД осуществляется на основании сведений, указанных в заявлении», — сказали агентству в ПФР. Ранее агентство писало, что свердловчанка Наталья Бутузова получила отказ на ежемесячное пособие на ребенка. Причина — превышение допустимого дохода на 200 рублей. Ее доход составляет 11 400 рублей в месяц. Женщина работает в пожарной части уборщицей. Свердловское заксо рассмотрело законопроект о выплатах для нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет. Инициативу в парламент внес губернатор Евгений Куйвашев. Федеральный указ об этих выплатах 31 марта подписал президент России Владимир Путин.

Мама двоих детей из Заречного (Свердловская область) Ольга Савельева получила отказ на выплату ежемесячного пособия для малообеспеченных семей. В городском управлении Пенсионного фонда указали причину — превышение прожиточного минимума. Об этом URA.RU сообщила сама Савельева. «У меня двое детей. Первого мая я подала заявление на получение социального пособия для малообеспеченных семей. Я подхожу по всем категориям. Была уверена, что мне одобрят, но в итоге я получила отказ», — жалуется женщина. По словам Савельевой, причина, которую указали в ПФР, не соответствует действительности. «Причина — превышение размера среднедушевого дохода семьи. Я не понимаю, откуда взялось превышение, если я одна воспитываю двоих детей. Либо я заполнила неправильно заявление, либо в ПФР некорректно посчитали», — говорит она. Обновлено в 7:59. В Пенсионном фонде URA.RU сообщили, что для установления пособия необходима повторная подача заявления. «При получении уточнений информации о выплатах от органов социальной политики выявлен факт указания в заявлении неполный сведений о составе семьи (заявителем не указаны сведенья о ребенке 2018 года) Расчет СДД осуществляется на основании сведений, указанных в заявлении», — сказали агентству в ПФР. Ранее агентство писало, что свердловчанка Наталья Бутузова получила отказ на ежемесячное пособие на ребенка. Причина — превышение допустимого дохода на 200 рублей. Ее доход составляет 11 400 рублей в месяц. Женщина работает в пожарной части уборщицей. Свердловское заксо рассмотрело законопроект о выплатах для нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет. Инициативу в парламент внес губернатор Евгений Куйвашев. Федеральный указ об этих выплатах 31 марта подписал президент России Владимир Путин.