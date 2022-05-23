Свердловчанка, воспитывающая двоих детей, осталась без пособия

Мама двоих детей из Заречного (Свердловская область) Ольга Савельева получила отказ на выплату ежемесячного пособия для малообеспеченных семей. В городском управлении Пенсионного фонда указали причину — превышение прожиточного минимума. Об этом URA.RU сообщила сама Савельева.
«У меня двое детей. Первого мая я подала заявление на получение социального пособия для малообеспеченных семей. Я подхожу по всем категориям. Была уверена, что мне одобрят, но в итоге я получила отказ», — жалуется женщина.
По словам Савельевой, причина, которую указали в ПФР, не соответствует действительности. «Причина — превышение размера среднедушевого дохода семьи. Я не понимаю, откуда взялось превышение, если я одна воспитываю двоих детей. Либо я заполнила неправильно заявление, либо в ПФР некорректно посчитали», — говорит она.
Обновлено в 7:59. В Пенсионном фонде URA.RU сообщили, что для установления пособия необходима повторная подача заявления. «При получении уточнений информации о выплатах от органов социальной политики выявлен факт указания в заявлении неполный сведений о составе семьи (заявителем не указаны сведенья о ребенке 2018 года) Расчет СДД осуществляется на основании сведений, указанных в заявлении», — сказали агентству в ПФР.
Ранее агентство писало, что свердловчанка Наталья Бутузова получила отказ на ежемесячное пособие на ребенка. Причина — превышение допустимого дохода на 200 рублей. Ее доход составляет 11 400 рублей в месяц. Женщина работает в пожарной части уборщицей.
Мама двоих детей из Заречного (Свердловская область) Ольга Савельева получила отказ на выплату ежемесячного пособия для малообеспеченных семей. В городском управлении Пенсионного фонда указали причину — превышение прожиточного минимума. Об этом URA.RU сообщила сама Савельева. «У меня двое детей. Первого мая я подала заявление на получение социального пособия для малообеспеченных семей. Я подхожу по всем категориям. Была уверена, что мне одобрят, но в итоге я получила отказ», — жалуется женщина. По словам Савельевой, причина, которую указали в ПФР, не соответствует действительности. «Причина — превышение размера среднедушевого дохода семьи. Я не понимаю, откуда взялось превышение, если я одна воспитываю двоих детей. Либо я заполнила неправильно заявление, либо в ПФР некорректно посчитали», — говорит она. Обновлено в 7:59. В Пенсионном фонде URA.RU сообщили, что для установления пособия необходима повторная подача заявления. «При получении уточнений информации о выплатах от органов социальной политики выявлен факт указания в заявлении неполный сведений о составе семьи (заявителем не указаны сведенья о ребенке 2018 года) Расчет СДД осуществляется на основании сведений, указанных в заявлении», — сказали агентству в ПФР. Ранее агентство писало, что свердловчанка Наталья Бутузова получила отказ на ежемесячное пособие на ребенка. Причина — превышение допустимого дохода на 200 рублей. Ее доход составляет 11 400 рублей в месяц. Женщина работает в пожарной части уборщицей. Свердловское заксо рассмотрело законопроект о выплатах для нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет. Инициативу в парламент внес губернатор Евгений Куйвашев. Федеральный указ об этих выплатах 31 марта подписал президент России Владимир Путин.