Свердловской маме-одиночке третий раз отказали в выплате пособия

Женщина подавала заявление на пособие, но получила отказ (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительнице города Заречного (Свердловская область) Наталье Бутузовой трижды отказали в выплате пособия для малообеспеченных матерей. Прежде, получив одобрение, женщине начисляли пособие на протяжении двух месяцев. На данный момент выплату приостановили. Об этом URA.RU сообщила сама Бутузова.

«Сначала мне дважды отказывают, а потом дают добро. Платили два месяца. Снова перестали платить. Какой-то цирк. Слов добрых, чтобы выразить эту нервотрепку с Пенсионным фондом, я подобрать не могу», — пожаловалась женщина.

По словам Бутузовой, в Пенсионном фонде ей предложили заново подать документы. «Мне по телефону сказали, что спустя несколько месяцев я могу снова попробовать подать документы. Сколько можно гонять человека по инстанциям? Какое-то издевательство!» — посетовала горожанка.

Редакция URA.RU направила запрос в региональный Пенсионный фонд. «При подаче заявления в ноябре 2021 года учитывается период дохода с 01.07.2020 по 30.06.2021, при подаче заявления в декабре 2021 года учитывается период дохода с 01.08.2020 по 31.07.2021 года. Количество обращений за назначением пособий правилами не ограничено. Заявление о назначении пособия подается в территориальный орган ПФР в электронном виде с использованием информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“ либо лично по месту жительства заявителя», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее URA.RU писало, что жительница Свердловской области Наталья Бутузова получила отказ в ежемесячном пособии для малообеспеченных матерей. По ее словам, в городском управлении Пенсионного фонда указали причину — превышение допустимого дохода на 200 рублей. Женщина утверждала, что такого быть не может, так как общий доход у нее всего 11 400 рублей в месяц.