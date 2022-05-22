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20 мая 2022

Житель Курганской области поджег сельсовет

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Последствия поджога на лыжной базе
В Сафакулевском районе местный житель поджег деревянное здания сельского совета (архивное фото) Фото:

Житель Сафакулевского района (Курганская область) поджег местный сельский совет. Мужчину задержали полицейские. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

«Сотрудники полиции выяснили, что 59-летний ранее судебный житель села, используя тряпку, пропитанную в отработанном машинном масле, поджег крыльцо и входную дверь деревянного административного здания. Убедившись, что она загорелась, злоумышленник скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении регионального УМВД. Указано, что этот поступок мужчина совершил из-за личной неприязни к сотруднику сельсовета. Огонь здание не повредил.

Житель села признал свою вину. По данному факту следователи местного отделения полиции возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Житель Сафакулевского района (Курганская область) поджег местный сельский совет. Мужчину задержали полицейские. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Курганской области. «Сотрудники полиции выяснили, что 59-летний ранее судебный житель села, используя тряпку, пропитанную в отработанном машинном масле, поджег крыльцо и входную дверь деревянного административного здания. Убедившись, что она загорелась, злоумышленник скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении регионального УМВД. Указано, что этот поступок мужчина совершил из-за личной неприязни к сотруднику сельсовета. Огонь здание не повредил. Житель села признал свою вину. По данному факту следователи местного отделения полиции возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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