Житель Курганской области поджег сельсовет

В Сафакулевском районе местный житель поджег деревянное здания сельского совета (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Сафакулевского района (Курганская область) поджег местный сельский совет. Мужчину задержали полицейские. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

«Сотрудники полиции выяснили, что 59-летний ранее судебный житель села, используя тряпку, пропитанную в отработанном машинном масле, поджег крыльцо и входную дверь деревянного административного здания. Убедившись, что она загорелась, злоумышленник скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении регионального УМВД. Указано, что этот поступок мужчина совершил из-за личной неприязни к сотруднику сельсовета. Огонь здание не повредил.

Житель села признал свою вину. По данному факту следователи местного отделения полиции возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.