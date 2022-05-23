Минэкономразвития: укрепление рубля достигло предела

Курс доллара опустился ниже 60 рублей
новость из сюжетаИзменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине
Курс рубля по отношению к доллару достиг своего предела. Такое заявление сделали в Министерстве экономического развития РФ.
«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», — передает РБК сообщение Минэкономразвития.
Ранее курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года. Курс евро в свою очередь опустился ниже 59 рублей впервые за 7 лет. Эксперты связывают серьезное укрепление рубля со снижением импорта товаров из Евросоюза.
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