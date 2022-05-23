В Греции продлили запрет на полеты самолетов из РФ

23 мая 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

Греция продлила запрет на полеты российских бортов до 30 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Греция продлила запрет на использование своего воздушного пространства российскими самолетами до 30 июня. Об этом сообщило Управление гражданской авиации (УГА) Греции. «Управление гражданской авиации сообщает путешественникам о продлении срока действия авиационных инструкций (notam) с запретами и ограничениями полетов в связи со спецоперацией на Украине», — такое объяснение ситуации предоставило УГА, передают РИА Новости. Кроме того, авиационная директива о закрытии воздушного пространства Украины и запрете на пересечение гражданскими самолетами воздушного пространства Молдавии и Белоруссии остаются в силе. Такое решение объясняется высокой степенью опасности в этих районах. Известно, что Греция запретила использовать свое воздушное пространство для российских самолетов еще 28 февраля. Запрет был введет на три месяца. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении РФ экономические санкции. При этом Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Тем не менее, жители Греции провели акцию в поддержку России. Участники акции выкрикивали лозунги «Греция, Россия, православие» и «За мир с Россией».

Греция продлила запрет на использование своего воздушного пространства российскими самолетами до 30 июня. Об этом сообщило Управление гражданской авиации (УГА) Греции. «Управление гражданской авиации сообщает путешественникам о продлении срока действия авиационных инструкций (notam) с запретами и ограничениями полетов в связи со спецоперацией на Украине», — такое объяснение ситуации предоставило УГА, передают РИА Новости. Кроме того, авиационная директива о закрытии воздушного пространства Украины и запрете на пересечение гражданскими самолетами воздушного пространства Молдавии и Белоруссии остаются в силе. Такое решение объясняется высокой степенью опасности в этих районах. Известно, что Греция запретила использовать свое воздушное пространство для российских самолетов еще 28 февраля. Запрет был введет на три месяца. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении РФ экономические санкции. При этом Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Тем не менее, жители Греции провели акцию в поддержку России. Участники акции выкрикивали лозунги «Греция, Россия, православие» и «За мир с Россией».