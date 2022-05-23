Украинским офицерам разрешат расстреливать своих солдат

24 мая 2022 в 05:33 Размер текста - 17 +

В Раду внесен законопроект, разрешающий командирам расстреливать дезертиров Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским офицерам могут разрешить убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. Соответствующий законопроект внесла депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Согласно законопроекту, опубликованному в базе Верховной Рады, изменения предлагается внести в статут внутренней службы ВСУ об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода. В текущей версии документа указано, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему». Депутаты предлагают исключить из документа последнюю фразу — «не причиняя смерти военнослужащему». Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявляли, что украинские военные массово дезертируют из своих воинских частей. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказывал, что солдаты ВСУ деморализованы, потому бегут с поля боя и оставляют вооружение на миллионы долларов.

Украинским офицерам могут разрешить убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. Соответствующий законопроект внесла депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Согласно законопроекту, опубликованному в базе Верховной Рады, изменения предлагается внести в статут внутренней службы ВСУ об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода. В текущей версии документа указано, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему». Депутаты предлагают исключить из документа последнюю фразу — «не причиняя смерти военнослужащему». Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявляли, что украинские военные массово дезертируют из своих воинских частей. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказывал, что солдаты ВСУ деморализованы, потому бегут с поля боя и оставляют вооружение на миллионы долларов.