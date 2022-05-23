Глава курганского города разбогател почти на миллион

Глава Шадринска Антон Мокан отчитался о доходах за прошлый год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан за 2021 год задекларировал доход в 2,3 млн рублей. По сравнению с 2020 годом сумма увеличилась почти на миллион рублей. Тогда его доход составлял более 1,5 млн рублей. Декларации опубликованы на официальном сайте администрации города.

«Глава города Шадринска Мокан А.К. Общая сумма декларированного годового дохода — 2 358 199 руб. Из них доход по основному месту работы — 2 300 993 рублей», — указано в опубликованном документе. В собственности у мэра Шадринска есть квартира площадью 35,6 кв.м и автомобиль Kia TF Optima. В 2020 году Мокан указывал доход в 1,57 млн рублей.

Первый замглавы города Валерий Харитонов за прошлый год заработал 918 903 рублей. Заместитель главы Шадринска по социальным вопросам Вера Заговеньева задекларировала доход в 1,04 млн рублей. Замглавы, руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Бритвин в декларации указал 789 353 рубля дохода.

Ранее URA.RU писало, что источники своих доходов раскрыл первый заместитель главы Кургана Павел Каргаполов. По итогам прошлого года мэр Кургана Елена Ситникова отчиталась о доходах в 3,9 млн рублей. Опубликованы налоговые декларации чиновников регионального правительства.