Офицер спецназа назвал новый рубеж спецоперации после «Азовстали»

24 мая 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Возможны новые переговоры России и Украины, считает Анатолий Матвийчук Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия в рамках спецоперации очень близко достигнет Днепра. После этого рубежа возможны новые переговоры с Украиной. Таким мнением с URA.RU поделился бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Операция выполняет задачи по уничтожению националистических групп. Они укреплены и находятся в укрепленных районах. Мариуполь была неприступная крепость. Все кончилось? Кончилось. Попасная кончилась? Кончилась. Потихоньку мы уничтожим всю эту боеспособную группировку. Операция будет развиваться очень быстро. Мы даже не успеем оглянуться, когда выйдем на рубеж Днепра», — сказал Анатолий Матвийчук. Полковник в отставке не исключил новый раунд переговоров, когда армия достигнет этой цели. «А после рубежа Днепра посмотрим, как будем дальше реагировать. Центральная и Южная Украина уже находится во влиянии России, в том числе и экономическом. С Западной Украиной, если она не хочет заканчивать, как раньше заканчивали под протекторатом Польши, будем договариваться. Возможны какие-то переговоры», — отметил эксперт. По его словам, спецоперация может закончиться раньше, чем через полгода. Собеседник агентства считает, что затягивание процесса не нужно России. «Идти до конца в наши планы не входит. Западу очень выгодно, чтобы это превратилось в перманентное военное и экономическое истощение России. Все переживают, что медленно. Не, спецоперация не остановилась», — заявил бывший офицер спецназа. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Основной целью он назвал демилитаризацию и денацификацию территории. Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая перед Верховной Радой, заявил, что между Украиной и Польшей откроются границы. Так же президент Украины решил дать особый статус гражданам этой страны. По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, Киев планирует передать часть Западной Украины Польше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская армия в рамках спецоперации очень близко достигнет Днепра. После этого рубежа возможны новые переговоры с Украиной. Таким мнением с URA.RU поделился бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Операция выполняет задачи по уничтожению националистических групп. Они укреплены и находятся в укрепленных районах. Мариуполь была неприступная крепость. Все кончилось? Кончилось. Попасная кончилась? Кончилась. Потихоньку мы уничтожим всю эту боеспособную группировку. Операция будет развиваться очень быстро. Мы даже не успеем оглянуться, когда выйдем на рубеж Днепра», — сказал Анатолий Матвийчук. Полковник в отставке не исключил новый раунд переговоров, когда армия достигнет этой цели. «А после рубежа Днепра посмотрим, как будем дальше реагировать. Центральная и Южная Украина уже находится во влиянии России, в том числе и экономическом. С Западной Украиной, если она не хочет заканчивать, как раньше заканчивали под протекторатом Польши, будем договариваться. Возможны какие-то переговоры», — отметил эксперт. По его словам, спецоперация может закончиться раньше, чем через полгода. Собеседник агентства считает, что затягивание процесса не нужно России. «Идти до конца в наши планы не входит. Западу очень выгодно, чтобы это превратилось в перманентное военное и экономическое истощение России. Все переживают, что медленно. Не, спецоперация не остановилась», — заявил бывший офицер спецназа. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Основной целью он назвал демилитаризацию и денацификацию территории. Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая перед Верховной Радой, заявил, что между Украиной и Польшей откроются границы. Так же президент Украины решил дать особый статус гражданам этой страны. По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, Киев планирует передать часть Западной Украины Польше.