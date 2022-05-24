В Южной Осетии сменился президент

24 мая 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Алан Гаглоев не стал отменять планы прошлого президента о присоединении к России Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС В Южной Осетии прошла инаугурация избранного президента Алана Гаглоева. Удостоверение главы государства ему выдала глава местного ЦИК Эмилия Гагиева. «Заверяю вас, что буду служить с полной отдачей во имя процветания Южной Осетии», — заявил Гаглоев во время церемонии. Его слова приводит издание «Sputnik Южная Осетия». Гаглоев победил на президентских выборах в республике, прошедших 10 апреля. Прошлый глава государства Анатолий Бибилов уступил лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву во втором туре. Его уже поздравил российский президент Владимир Путин. По его словам, Россия продолжит оказывать поддержку Южной Осетии. Летом в республике планируется референдум по присоединению к РФ.

В Южной Осетии прошла инаугурация избранного президента Алана Гаглоева. Удостоверение главы государства ему выдала глава местного ЦИК Эмилия Гагиева. «Заверяю вас, что буду служить с полной отдачей во имя процветания Южной Осетии», — заявил Гаглоев во время церемонии. Его слова приводит издание «Sputnik Южная Осетия». Гаглоев победил на президентских выборах в республике, прошедших 10 апреля. Прошлый глава государства Анатолий Бибилов уступил лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву во втором туре. Его уже поздравил российский президент Владимир Путин. По его словам, Россия продолжит оказывать поддержку Южной Осетии. Летом в республике планируется референдум по присоединению к РФ.