Челябинская область поможет восстановить кровлю и остекление в городе Ясиноватая (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава города Ясиноватая Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Шевченко рассказал о работе челябинской делегации, которая принимает участие в восстановлении города, который был разрушен в результате обстрелов со стороны Украины. Шевченко назвал участников делегации большими профессионалами.

«Наши коллеги, которые приехали из Челябинской области — большие профессионалы. Приступили моментально к составлению проектно-сметной документации, к осмотру объектов», — заявил Шевченко в эфире телеканала «Оплот. ТВ».

Говоря об объеме работ, глава города отметил, что несмотря на большие масштабы, никто не боится. По словам Шевченко, челябинцы предлагают свои механизмы, которые могут осуществить.

Также Шевченко упомянул о связи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Как сообщил глава Ясиноватой, совместно с Текслером они определили те потребности, которые в первую очередь необходимы Ясиноватой, и в ближайшее время эти потребности будут завезены в город. Шевченко выразил уверенность, что в рамках сотрудничества с Челябинской областью в Ясиноватой все будет восстановлено очень быстро и качественно.

Ранее стало известно, что Челябинская область поможет восстановить кровлю и остекление в городе Ясиноватая Донецкой народной республики. Сейчас вопрос прорабатывается с производителями Челябинской области, чтобы понять, как можно быстрее оказать помощь. Также делегация оказывает помощь в восстановлении городской школы №5.

Ясиноватая подверглась неоднократным обстрелам со стороны Украины. С середины февраля в городе было повреждено порядка 700 зданий. С началом спецоперации, которая стартовала 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина, бомбежки в городе значительно сократились.