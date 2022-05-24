Шойгу объяснил, когда закончится спецоперация РФ на Украине

24 мая 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу заявил о вынужденных действиях РФ на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия начала вынужденную специальную операцию на территории Украины и закончит ее только тогда, когда все задачи там будут выполнены. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы обеспечить безъядерный и нейтральный статус Украины. РФ продолжит спецоперацию до полного выполнения задач», — отметил он на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, трансляция велась на телеканале «Россия 24». На Украине действуют более 6 тысяч иностранных наемников, заявил министр на мероприятии. По словам Шойгу, санкции и помощь Запада Украине не помешают России выполнить спецоперацию. Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация обладает достаточными силами и средствами для реакции на возможные угрозы в связи с расширением НАТО, сообщает MK.RU . ОДКБ не нуждается в наращивании своего военного потенциала, дополнил он. В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался на крайнюю бедность и несостоятельно армий стран Европейского союза, пишет «Царьград». Россия начала специальную операцию на территории Украины из-за многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны украинских военных и националистов. Кроме того, НАТО и США не стали давать РФ гарантии о нерасширении альянса на восток. Нейтральный статус страны был одним из фундаментальных вопросов, требующих скорейшего решения, так как это отказ от разработок и обладания всеми видами ядерного, химического и биологического оружия. НАТО отказалось соблюдать соглашение с Россией о разоружении, а Украина заявила о разработке ядерного оружия.

Россия начала вынужденную специальную операцию на территории Украины и закончит ее только тогда, когда все задачи там будут выполнены. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы обеспечить безъядерный и нейтральный статус Украины. РФ продолжит спецоперацию до полного выполнения задач», — отметил он на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, трансляция велась на телеканале «Россия 24». На Украине действуют более 6 тысяч иностранных наемников, заявил министр на мероприятии. По словам Шойгу, санкции и помощь Запада Украине не помешают России выполнить спецоперацию. Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация обладает достаточными силами и средствами для реакции на возможные угрозы в связи с расширением НАТО, сообщает MK.RU. ОДКБ не нуждается в наращивании своего военного потенциала, дополнил он. В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался на крайнюю бедность и несостоятельно армий стран Европейского союза, пишет «Царьград». Россия начала специальную операцию на территории Украины из-за многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны украинских военных и националистов. Кроме того, НАТО и США не стали давать РФ гарантии о нерасширении альянса на восток. Нейтральный статус страны был одним из фундаментальных вопросов, требующих скорейшего решения, так как это отказ от разработок и обладания всеми видами ядерного, химического и биологического оружия. НАТО отказалось соблюдать соглашение с Россией о разоружении, а Украина заявила о разработке ядерного оружия.