Генсек ОДКБ Зась заявил о готовности к противостоянию НАТО

23 мая 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Расширение НАТО не приведет к укреплению безопасности в мире, считает Станислав Зась Фото: Владимир Андреев © URA.RU Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не нуждается в наращивании своего военного потенциала в связи с расширением Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. «У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации (в случае расширения НАТО — прим. URA.RU)», — заявил Станислав Зась в эфире телеканала «Беларусь-1». Он подчеркнул, что вопрос в наращивании военного потенциала ОДКБ не стоит на повестке дня. Также генсек организации отметил, что геополитическая ситуация действительно очень серьезная. «Мир штормит. Мы воспринимаем расширение [НАТО] как предпосылку для нарастания напряженности и милитаризации региона», — добавил он. Присоединение новых стран к Североатлантическому альянсу не приведет к укреплению безопасности, в том числе и стран НАТО, резюмировал Зась. 17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Также парламент Финляндии одобрил подачу заявки на вступление в альянс. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заверила, что безопасность России «будет обеспечена», несмотря на расширение НАТО. В США испугались вступления Финляндии и Швеции в альянс. Газета New Yorker отмечает, что расширение НАТО к границам России может стать катастрофическим провалом.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не нуждается в наращивании своего военного потенциала в связи с расширением Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. «У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации (в случае расширения НАТО — прим. URA.RU)», — заявил Станислав Зась в эфире телеканала «Беларусь-1». Он подчеркнул, что вопрос в наращивании военного потенциала ОДКБ не стоит на повестке дня. Также генсек организации отметил, что геополитическая ситуация действительно очень серьезная. «Мир штормит. Мы воспринимаем расширение [НАТО] как предпосылку для нарастания напряженности и милитаризации региона», — добавил он. Присоединение новых стран к Североатлантическому альянсу не приведет к укреплению безопасности, в том числе и стран НАТО, резюмировал Зась. 17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Также парламент Финляндии одобрил подачу заявки на вступление в альянс. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заверила, что безопасность России «будет обеспечена», несмотря на расширение НАТО. В США испугались вступления Финляндии и Швеции в альянс. Газета New Yorker отмечает, что расширение НАТО к границам России может стать катастрофическим провалом.