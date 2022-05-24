Шойгу объяснил, почему наступление РФ на Украине замедлилось

24 мая 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу сделал заявление об украинских мирных жителях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия российской армии во время спецоперации на Украине замедлились, чтобы не причинять вред мирным жителям. Для их спасения открываются гуманитарные коридоры. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры», — отметил он на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». При этом он подчеркнул, что «делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», пишет MK.RU . Ранее министр обороны объяснил, что спецоперация на Украине закончится, когда все задачи будут выполнены. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В отличие от украинских войск, которые удерживают граждан в качестве живого щита или не сообщают им о гуманитарных коридорах, российские солдаты не наносят удары по гражданским и местам, где они могут прятаться. Основная задача на этой территории — спасение жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались постоянным обстрелам со стороны украинских войск и националистов.

Действия российской армии во время спецоперации на Украине замедлились, чтобы не причинять вред мирным жителям. Для их спасения открываются гуманитарные коридоры. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры», — отметил он на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». При этом он подчеркнул, что «делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», пишет MK.RU. Ранее министр обороны объяснил, что спецоперация на Украине закончится, когда все задачи будут выполнены. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В отличие от украинских войск, которые удерживают граждан в качестве живого щита или не сообщают им о гуманитарных коридорах, российские солдаты не наносят удары по гражданским и местам, где они могут прятаться. Основная задача на этой территории — спасение жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались постоянным обстрелам со стороны украинских войск и националистов.