В ЦРУ помянули двух офицеров, это совпало с падением «Азовстали»

24 мая 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Российские солдаты полностью освободили предприятие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Центральное разведывательное управление провело мемориальную церемонию по двум погибшим офицерам. Само мероприятие совпало с событиями, когда российскими войсками была полностью взята под контроль и зачищена территория мариупольского предприятия «Азовсталь», где долгое время были заблокированы члены запрещенной в России экстремистской организации «Азов». «Во время церемонии ЦРУ добавило к Мемориальной стене две новые звезды в память о выдающихся офицерах, чье наследие будет жить, и о службе которых должны знать лишь немногие избранные. Директор ЦРУ Уильям Джозеф Бернс подарил семьям недавно погибших офицеров мраморные копии звезд их близких (звезду может получить не каждый американский солдат, а только высокопоставленный военный; звезды крепятся к Мемориальной стене, сейчас на ней 139 звезд, — прим. ред.)», — говорится в сообщении на официальном сайте организации. Статья по теме Советник главы ДНР: «Факты указывают, что НАТО командует ВСУ» Сама церемония по времени совпала с зачисткой ВС РФ завода «Азовсталь». Ранее ряд telegram-каналов и СМИ со ссылкой на источники сообщал, что там могут находиться высокопоставленные американские офицеры в отставке. Западные военнослужащие, скорее всего, уже мертвы, заявил американский профессор международных отношений Майкл Бреннер, пишет Nation News. Украинские националисты не могли допустить, чтобы офицеры НАТО попали в руки сотрудников спецслужб России, дополняет «Царьград». Последние украинские военные с «Азовстали» сдались российским войскам 20 мая. До этого сдача в плен проходила неделю. Всего оружие сложили более трех тысяч человек. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная задача — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и нацбатов. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, иностранные военные также обучают украинцев. Кроме того, страны Евросоюза и Америка активно поставляют Украине военную и финансовую помощь для борьбы с Россией.

Центральное разведывательное управление провело мемориальную церемонию по двум погибшим офицерам. Само мероприятие совпало с событиями, когда российскими войсками была полностью взята под контроль и зачищена территория мариупольского предприятия «Азовсталь», где долгое время были заблокированы члены запрещенной в России экстремистской организации «Азов». «Во время церемонии ЦРУ добавило к Мемориальной стене две новые звезды в память о выдающихся офицерах, чье наследие будет жить, и о службе которых должны знать лишь немногие избранные. Директор ЦРУ Уильям Джозеф Бернс подарил семьям недавно погибших офицеров мраморные копии звезд их близких (звезду может получить не каждый американский солдат, а только высокопоставленный военный; звезды крепятся к Мемориальной стене, сейчас на ней 139 звезд, — прим. ред.)», — говорится в сообщении на официальном сайте организации. Сама церемония по времени совпала с зачисткой ВС РФ завода «Азовсталь». Ранее ряд telegram-каналов и СМИ со ссылкой на источники сообщал, что там могут находиться высокопоставленные американские офицеры в отставке. Западные военнослужащие, скорее всего, уже мертвы, заявил американский профессор международных отношений Майкл Бреннер, пишет Nation News. Украинские националисты не могли допустить, чтобы офицеры НАТО попали в руки сотрудников спецслужб России, дополняет «Царьград». Последние украинские военные с «Азовстали» сдались российским войскам 20 мая. До этого сдача в плен проходила неделю. Всего оружие сложили более трех тысяч человек. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная задача — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и нацбатов. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, иностранные военные также обучают украинцев. Кроме того, страны Евросоюза и Америка активно поставляют Украине военную и финансовую помощь для борьбы с Россией.