23 мая 2022

Путин наградил курганского разведчика, погибшего на Украине

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
В Шадринске простились с разведчиком, погибшим на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Шадринске Курганской области простились с разведчиком отделения спецназа Ярославом Симаковым, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Указом Президента России его посмертно наградили орденом Мужества, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Молодой военнослужащий скончался 18 мая от полученного смертельного ранения в госпитале Луганска. За героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, он посмертно награжден орденом Мужества по указу Президента РФ», — говорится в сообщении на сайте мэрии. Воину национальной гвардии РФ, который с честью и до конца выполнил свой гражданский долг, вручен краповый берет — символ доблести и чести.

Ярослав Симаков родился в Шадринске 5 июля 2000 года. Он окончил школу №8 в 2016 году и поступил в Шадринский политехнический колледж на специальность «Сварочное производство». По окончанию колледжа в 2020 году Симакова призвали на срочную военную службу в Москву, позже он заключил контракт. После этого его служба проходила в Смоленске в должности разведчика отделения специального назначения на бронетранспортерах.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.

В Шадринске простились с Ярославом Симаковым, он проходил службу в Смоленске в должности разведчика
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В Шадринске Курганской области простились с разведчиком отделения спецназа Ярославом Симаковым, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Указом Президента России его посмертно наградили орденом Мужества, сообщает пресс-служба городской администрации. «Молодой военнослужащий скончался 18 мая от полученного смертельного ранения в госпитале Луганска. За героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, он посмертно награжден орденом Мужества по указу Президента РФ», — говорится в сообщении на сайте мэрии. Воину национальной гвардии РФ, который с честью и до конца выполнил свой гражданский долг, вручен краповый берет — символ доблести и чести. Ярослав Симаков родился в Шадринске 5 июля 2000 года. Он окончил школу №8 в 2016 году и поступил в Шадринский политехнический колледж на специальность «Сварочное производство». По окончанию колледжа в 2020 году Симакова призвали на срочную военную службу в Москву, позже он заключил контракт. После этого его служба проходила в Смоленске в должности разведчика отделения специального назначения на бронетранспортерах. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.
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