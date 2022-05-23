Путин наградил курганского разведчика, погибшего на Украине

24 мая 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

В Шадринске простились с разведчиком, погибшим на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Шадринске Курганской области простились с разведчиком отделения спецназа Ярославом Симаковым, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Указом Президента России его посмертно наградили орденом Мужества, сообщает пресс-служба городской администрации. «Молодой военнослужащий скончался 18 мая от полученного смертельного ранения в госпитале Луганска. За героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, он посмертно награжден орденом Мужества по указу Президента РФ», — говорится в сообщении на сайте мэрии. Воину национальной гвардии РФ, который с честью и до конца выполнил свой гражданский долг, вручен краповый берет — символ доблести и чести. Ярослав Симаков родился в Шадринске 5 июля 2000 года. Он окончил школу №8 в 2016 году и поступил в Шадринский политехнический колледж на специальность «Сварочное производство». По окончанию колледжа в 2020 году Симакова призвали на срочную военную службу в Москву, позже он заключил контракт. После этого его служба проходила в Смоленске в должности разведчика отделения специального назначения на бронетранспортерах. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса. В Шадринске простились с Ярославом Симаковым, он проходил службу в Смоленске в должности разведчика Пресс-служба города Шадринск Курганской области

В Шадринске Курганской области простились с разведчиком отделения спецназа Ярославом Симаковым, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Указом Президента России его посмертно наградили орденом Мужества, сообщает пресс-служба городской администрации. «Молодой военнослужащий скончался 18 мая от полученного смертельного ранения в госпитале Луганска. За героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, он посмертно награжден орденом Мужества по указу Президента РФ», — говорится в сообщении на сайте мэрии. Воину национальной гвардии РФ, который с честью и до конца выполнил свой гражданский долг, вручен краповый берет — символ доблести и чести. Ярослав Симаков родился в Шадринске 5 июля 2000 года. Он окончил школу №8 в 2016 году и поступил в Шадринский политехнический колледж на специальность «Сварочное производство». По окончанию колледжа в 2020 году Симакова призвали на срочную военную службу в Москву, позже он заключил контракт. После этого его служба проходила в Смоленске в должности разведчика отделения специального назначения на бронетранспортерах. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.