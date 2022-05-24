Mash: украинская армия потеряла больше половины личного состава. Документ

24 мая 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

В рядах ВСУ участились случаи дезертирства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В украинской армии наблюдаются большие проблемы с дезертирством, необученными солдатами и потерями среди ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «За последние две недели в воинских частях выросло количество случаев оставления позиций или отказов от выполнения боевых задач. Снижение боеспособности боевых частей из-за значительных потерь личного состава (от 40 до 60%) и укомплектование военнослужащими по мобилизации, которые не имеют соответствующего военного опыта», — говорится в документах, которые есть в распоряжении telegram-канала. Отмечается также, что украинские военные не выполняют приказы руководства. Одной из причин называется неудовлетворительное проведение медосмотра, вследствие которого 30% призывников не готовы к несению службы. В самих частях, судя по документу, призывников плохо обучают. А командиры не могут наладить коммуникацию в подразделениях. Также на складах отсутствуют средства индивидуальной защиты и аптечки. Россия начала специальную операцию на Украине в конце февраля. С тех пор Минобороны РФ каждый день сообщает об уничтоженной технике ВСУ и военных противоположной стороны. Задача ВС РФ — сохранить жизни мирных жителей и избежать потерь личного состава бойцов, поэтому в спецоперации была выбрана тактика бережного продвижения, заявил URA.RU ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому украинским офицерам могут разрешить убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.

В украинской армии наблюдаются большие проблемы с дезертирством, необученными солдатами и потерями среди ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «За последние две недели в воинских частях выросло количество случаев оставления позиций или отказов от выполнения боевых задач. Снижение боеспособности боевых частей из-за значительных потерь личного состава (от 40 до 60%) и укомплектование военнослужащими по мобилизации, которые не имеют соответствующего военного опыта», — говорится в документах, которые есть в распоряжении telegram-канала. Отмечается также, что украинские военные не выполняют приказы руководства. Одной из причин называется неудовлетворительное проведение медосмотра, вследствие которого 30% призывников не готовы к несению службы. В самих частях, судя по документу, призывников плохо обучают. А командиры не могут наладить коммуникацию в подразделениях. Также на складах отсутствуют средства индивидуальной защиты и аптечки. Россия начала специальную операцию на Украине в конце февраля. С тех пор Минобороны РФ каждый день сообщает об уничтоженной технике ВСУ и военных противоположной стороны. Задача ВС РФ — сохранить жизни мирных жителей и избежать потерь личного состава бойцов, поэтому в спецоперации была выбрана тактика бережного продвижения, заявил URA.RU ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому украинским офицерам могут разрешить убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.