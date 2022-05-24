Пленный боевик: Запад вынуждает Киев продолжать боевые действия. Видео

25 мая 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

На действия Запада пожаловался сдавшийся в плен боец украинского нацбатальона «Донбасс» Юрий Закопец Фото: Официальный сайт президента Украины Запад вынуждает Украину продолжать боевые действия, накачивая ее боеприпасами и деньгами. Так считает сдавшийся в плен боец украинского нацбатальона «Донбасс» Юрий Закопец (позывной Калина). «У Киева нет выхода, чтобы остановиться воевать. Его принуждает [Запад] отправками вооружений и денег. Я думаю, что если бы западные страны прекратили давать военное вооружение [Украине] и начали работать над другими секторами, если бы Красный крест и ООН работали в мирном направлении — все это было бы первым шагом к прекращению спецоперации. А когда накачивают вооружением, какое может быть прекращение спецоперации, если у тебя в руках автомат?», — сокрушается Закопец, передает РИА «Новости». Он также сообщил о гибели 50 украинских офицеров во время спецоперации, среди которых были его друзья и знакомые. Ранее Закопец сам сложил оружие в ЛНР. Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Кроме того, российские военные хорошо относятся к сдавшимся в плен бойцам ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад вынуждает Украину продолжать боевые действия, накачивая ее боеприпасами и деньгами. Так считает сдавшийся в плен боец украинского нацбатальона «Донбасс» Юрий Закопец (позывной Калина). «У Киева нет выхода, чтобы остановиться воевать. Его принуждает [Запад] отправками вооружений и денег. Я думаю, что если бы западные страны прекратили давать военное вооружение [Украине] и начали работать над другими секторами, если бы Красный крест и ООН работали в мирном направлении — все это было бы первым шагом к прекращению спецоперации. А когда накачивают вооружением, какое может быть прекращение спецоперации, если у тебя в руках автомат?», — сокрушается Закопец, передает РИА «Новости». Он также сообщил о гибели 50 украинских офицеров во время спецоперации, среди которых были его друзья и знакомые. Ранее Закопец сам сложил оружие в ЛНР. Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Кроме того, российские военные хорошо относятся к сдавшимся в плен бойцам ВСУ.