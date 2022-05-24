В ЯНАО подрядчик взыскал с муниципалитета миллионы

Предметом разбирательств стали дополнительные работы на объекте Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

ИП Полянский Владислав Викторович отсудил у «Службы заказчика муниципального образования Шурышкарский район» восемь миллионов рублей за выполнение дополнительных работ по ремонту детского сада «Аленушка». Об этом сообщается на портале «Электронное правосудие».

«Суд решил: исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с МКУ „Служба заказчика муниципального образования Шурышкарский район“ в пользу индивидуального предпринимателя Полянского Владислава Викторовича 8 270 297 рублей 59 копеек», — отмечено в тексте определения Арбитражного суда ЯНАО.

Предметом разбирательств стали дополнительные работы на объекте, которые не были указаны в контракте. «Длительное время ответчик, принимая сметы на дополнительные работы, не сообщал о несогласии с расчетом. В ноябре 2021 года, после фактической приемки работ, ответчик впервые выразил несогласие, указав, что истцом не применен понижающий коэффициент», — говорится в тексте определения. На обжалование решения суда отводится месяц с даты принятия.

URA.RU направило запрос МКУ «Служба заказчика муниципального образования Шурышкарский район» и ИП Полянскому Владиславу Викторовичу с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что власти вновь подадут в суд на выигравшего дело подрядчика детского сада «Мамонтенок» в Салехарде. Власти обратятся в инстанцию с апелляцией.