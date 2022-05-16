В ЯНАО хотят взыскать деньги со скандального подрядчика сада

17 мая 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Власти рассчитывают выиграть повторное слушание в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти вновь подадут в суд на выигравшего дело подрядчик детского сада «Мамонтенок» в Салехарде. Власти собирались взыскать полтора миллиарда рублей неустойки, проиграли дело, но вновь обратятся в инстанцию с апелляцией. О грядущих разбирательствах заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в интервью журналистам. «Штраф в 1,5 млрд рублей рассчитан по формуле, которая предусмотрена договором ГЧП [не учитываются причины проблем]. Суд на то и существует, чтоб взвесить все обстоятельства»», — объяснил Артюхов «Новому дню» проигрыш в первом суде. Возведение всего детсада изначально обошлось в 1,8 миллиардов рублей.Строительством детского учреждения занималась компания из Ленинградской области ООО «ВИС Девелопмент». Сад был открыт в 2017 году, но в 2019 году его закрыли из-за трещины в здании, которая образовалась из-за таяния грунта — подземная река изменила русло из-за работ в этом районе города. Детей распределили по другим учреждениям, подрядчик выполнил все необходимые работы по устранению повреждений за свой счет — установил оборудование, стабилизирующее грунт. Но власти региона решили обратиться в суд, чтобы взыскать полтора миллиарда рублей за нарушения при строительстве и проиграли дело. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Власти вновь подадут в суд на выигравшего дело подрядчик детского сада «Мамонтенок» в Салехарде. Власти собирались взыскать полтора миллиарда рублей неустойки, проиграли дело, но вновь обратятся в инстанцию с апелляцией. О грядущих разбирательствах заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в интервью журналистам. «Штраф в 1,5 млрд рублей рассчитан по формуле, которая предусмотрена договором ГЧП [не учитываются причины проблем]. Суд на то и существует, чтоб взвесить все обстоятельства»», — объяснил Артюхов «Новому дню» проигрыш в первом суде. Возведение всего детсада изначально обошлось в 1,8 миллиардов рублей.Строительством детского учреждения занималась компания из Ленинградской области ООО «ВИС Девелопмент». Сад был открыт в 2017 году, но в 2019 году его закрыли из-за трещины в здании, которая образовалась из-за таяния грунта — подземная река изменила русло из-за работ в этом районе города. Детей распределили по другим учреждениям, подрядчик выполнил все необходимые работы по устранению повреждений за свой счет — установил оборудование, стабилизирующее грунт. Но власти региона решили обратиться в суд, чтобы взыскать полтора миллиарда рублей за нарушения при строительстве и проиграли дело.