Минфину и Минцифры поручил до конца сентября 2025 года ввести различные льготы для IT компаний. Такое поручение дал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
«Минфину и Минцифры поручено до конца III квартала подготовить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс и порядок аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, предусмотрев для IT-компаний возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами», — написано на официальном сайте правительства РФ. Отмечено, что льготы смогут получить компании, в которых доля прямого или косвенного участия страны превышает 50%.
Сообщается, что Министерству цифрового развития, Министерству экономического развития и Министерству энергетики также нужно будет продумать механизм заключения соглашений направленных на защиту и стимулирование инвестиций в развитие центров обработки данных, а также им они должны предоставить предложения о внесении различных изменений в законодательство, например, о снижении стоимости на электричество для центров обработки данных.
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