Мишустин поручил подготовить льготы для IT-компаний

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Льготами смогут пользоваться только IT компании, в которых доля прямого или косвенного участия РФ превышает 50%
Льготами смогут пользоваться только IT компании, в которых доля прямого или косвенного участия РФ превышает 50% Фото:

Минфину и Минцифры поручил до конца сентября 2025 года ввести различные льготы для IT компаний. Такое поручение дал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Минфину и Минцифры поручено до конца III квартала подготовить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс и порядок аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, предусмотрев для IT-компаний возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами», — написано на официальном сайте правительства РФ. Отмечено, что льготы смогут получить компании, в которых доля прямого или косвенного участия страны превышает 50%.

Сообщается, что Министерству цифрового развития, Министерству экономического развития и Министерству энергетики также нужно будет продумать механизм заключения соглашений направленных на защиту и стимулирование инвестиций в развитие центров обработки данных, а также им они должны предоставить предложения о внесении различных изменений в законодательство, например, о снижении стоимости на электричество для центров обработки данных.

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Минфину и Минцифры поручил до конца сентября 2025 года ввести различные льготы для IT компаний. Такое поручение дал Председатель Правительства Михаил Мишустин. «Минфину и Минцифры поручено до конца III квартала подготовить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс и порядок аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, предусмотрев для IT-компаний возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами», — написано на официальном сайте правительства РФ. Отмечено, что льготы смогут получить компании, в которых доля прямого или косвенного участия страны превышает 50%. Сообщается, что Министерству цифрового развития, Министерству экономического развития и Министерству энергетики также нужно будет продумать механизм заключения соглашений направленных на защиту и стимулирование инвестиций в развитие центров обработки данных, а также им они должны предоставить предложения о внесении различных изменений в законодательство, например, о снижении стоимости на электричество для центров обработки данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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