В Кургане назвали сферы деятельности с самой высокой зарплатой

В Курганской области самая высокая среднемесячная зарплата в сфере финансовой и страховой деятельности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самую высокую среднемесячную зарплату по итогам 2021 года получают сотрудники в сфере финансовой и страховой деятельности — более 56 тысяч рублей. Также среди сфер с высокой зарплатой — производство кокса и нефтепродуктов, добыча полезных ископаемых. Такие данные приводит Свердловскстат.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Курганской области по видам экономической деятельности по итогам 2021 года. Финансовая и страховая деятельность — 56 161,1 рубль. Это почти на семь тысяч больше, чем среднемесячный доход в 2017 году», — указано в таблице.

В сфере производства кокса и нефтепродуктов среднемесячная зарплата в регионе составляет 53 250 рублей. В сфере добычи полезных ископаемых — 47 938,1 рублей, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 47 411,4 рублей.

По данным ведомства, самые низкие средние зарплаты по итогам 2021 года зафиксированы в сфере производства текстильных изделий — 8 814,9 рублей, производства мебели — 13 446 рублей, производства одежды — 14 747,6 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы готовы работать за самые низкие зарплаты в стране. При поиске работы соискатели рассчитывают на зарплату всего в 32 тысячи рублей. В Кургане ищут пожарных на зарплату ниже средней по региону. Аналитики рассчитали, когда курганцы начнут зарабатывать 100 000 рублей.