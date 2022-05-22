В Кургане ищут пожарных на зарплату ниже средней по региону

23 мая 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

МЧС Курганской области ищет пожарных на зарплату от 27 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганское МЧС приглашает на службу пожарных на заработную плату от 27 000 рублей. Это ниже среднемесячной зарплаты в регионе. О новых вакансиях сообщается на официальном сайте ведомства. «Требуется пожарный: график работы 1/3 суток. Заработная плата от 27 000 рублей (рост з/п зависит от специального звания, выслуги лет). Требования: образование не ниже среднего общего. Опыт работы по специальности и служба в ФПС — приветствуется», — сообщается на сайте регионального МЧС. По данным Свердловскстата, это ниже среднемесячной зарплаты более, чем на семь тысяч рублей. «По состоянию на февраль 2020 года среднемесячная заработная плата работников организаций Курганской области составляет 34 258 рублей», — говорится в инфографике. Также в МЧС региона требуется водитель с графиком работы 1/3 суток на заработную плату от 27 000 рублей. Старшему инструктору по вождению пожарной машины предлагают зарплату от 29 000 рублей. Требования: образование не ниже среднего общего. Категория водительских прав В, С (Д — желательно). Инспектору государственного пожарного надзора, дознавателю государственного пожарного надзора с графиком работы 5/2, обещают платить зарплату от 35 000 рублей. Требования: высшее образование (пожарная безопасность, техносферная безопасность). Ранее URA.RU сообщало о том, что курганцы готовы работать за самые низкие зарплаты в стране. На курганских предприятиях ищут водителей на зарплату от 70 000 рублей. Губернатор Шумков рассказал о самом низком уровне безработицы в Курганской области за последние годы.

Курганское МЧС приглашает на службу пожарных на заработную плату от 27 000 рублей. Это ниже среднемесячной зарплаты в регионе. О новых вакансиях сообщается на официальном сайте ведомства. «Требуется пожарный: график работы 1/3 суток. Заработная плата от 27 000 рублей (рост з/п зависит от специального звания, выслуги лет). Требования: образование не ниже среднего общего. Опыт работы по специальности и служба в ФПС — приветствуется», — сообщается на сайте регионального МЧС. По данным Свердловскстата, это ниже среднемесячной зарплаты более, чем на семь тысяч рублей. «По состоянию на февраль 2020 года среднемесячная заработная плата работников организаций Курганской области составляет 34 258 рублей», — говорится в инфографике. Также в МЧС региона требуется водитель с графиком работы 1/3 суток на заработную плату от 27 000 рублей. Старшему инструктору по вождению пожарной машины предлагают зарплату от 29 000 рублей. Требования: образование не ниже среднего общего. Категория водительских прав В, С (Д — желательно). Инспектору государственного пожарного надзора, дознавателю государственного пожарного надзора с графиком работы 5/2, обещают платить зарплату от 35 000 рублей. Требования: высшее образование (пожарная безопасность, техносферная безопасность). Ранее URA.RU сообщало о том, что курганцы готовы работать за самые низкие зарплаты в стране. На курганских предприятиях ищут водителей на зарплату от 70 000 рублей. Губернатор Шумков рассказал о самом низком уровне безработицы в Курганской области за последние годы.