КПРФ нацелилась на место единоросса в челябинском парламенте

Коммунисты включаются в борьбу за единственный свободный мандат в заксобрании Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

КПФР включилась в борьбу за мандат вице-спикера заксобрания Челябинской области Владимира Павлова, освободившийся после перехода единоросса в Госдуму. Эту информацию подтвердил URA.RU возглавляющий областную организацию коммунистов Игорь Егоров.

«Участвовать будем обязательно. В конце мая состоится общее собрание троицкой партийной организации по этому поводу. Соответственно, конкретного кандидата мы сможем назвать ориентировочно в первую неделю июня», — заявил URA.RU партийный лидер. Ранее намерения включиться в кампанию подтвердили URA.RU руководители областных организаций Российской партии пенсионеров (РППС), «Справедливой России» и «Яблока».

Главным их соперником станет кандидат от «Единой России». В праймериз пожелали участвовать семь человек. По данным URA.RU, партия власти делает ставку на ректора Южно-Уральского аграрного университета Светлану Черепухину. Кандидатуру ее согласовали буквально в последний день подачи документов на участие в предварительном голосовании.

Член ЕР Павлов, занимавший должность зампреда ЗСО, в сентябре 2021 года избрался в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу. Тогда же он заявил о сложении полномочий. По закону, на подготовку к довыборам отпущен год — провести их предполагается в сентябре 2022 года.