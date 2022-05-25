МИД: Италия не отправляла РФ план по решению конфликта на Украине

25 мая 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что предложений от Италии не поступало Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти не получали от Италии документы по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Инициатива, некий план нам не был передан. Есть у нас только информация из СМИ о некоем плане, который министр иностранных дел Италии направил в ООН», — пояснила она на брифинге, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Захарова также подчеркнула, что представленные там предложения оторваны от реальности и их сложно воспринимать всерьез, пишет RT. В частности, в информации содержится предложения по ужесточению санкций против России и военной помощи Украине. Мысли, изложенные в нем, как заметила дипломат, «на практике никаким образом не проверялись, связи с ситуацией на месте тоже нет», дополняет MK.RU. Вынужденная российская спецоперация на Украине началась в конце февраля. Причина тому — многолетние обстрелы мирного населения украинскими войсками и националистическими батальонами. Целью российской армии на этой территории служит денацификация и демилитаризация. Однако страны Евросоюза, США, Канада и другие государства ввели против России санкции, которые в итоге привели к росту инфляции в некоторых странах ЕС, энергетическом и продовольственном кризисе в Штатах.

Российские власти не получали от Италии документы по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Инициатива, некий план нам не был передан. Есть у нас только информация из СМИ о некоем плане, который министр иностранных дел Италии направил в ООН», — пояснила она на брифинге, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Захарова также подчеркнула, что представленные там предложения оторваны от реальности и их сложно воспринимать всерьез, пишет RT. В частности, в информации содержится предложения по ужесточению санкций против России и военной помощи Украине. Мысли, изложенные в нем, как заметила дипломат, «на практике никаким образом не проверялись, связи с ситуацией на месте тоже нет», дополняет MK.RU. Вынужденная российская спецоперация на Украине началась в конце февраля. Причина тому — многолетние обстрелы мирного населения украинскими войсками и националистическими батальонами. Целью российской армии на этой территории служит денацификация и демилитаризация. Однако страны Евросоюза, США, Канада и другие государства ввели против России санкции, которые в итоге привели к росту инфляции в некоторых странах ЕС, энергетическом и продовольственном кризисе в Штатах.