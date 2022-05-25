МИД: Италия не отправляла РФ план по решению конфликта на Украине

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что предложений от Италии не поступало Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские власти не получали от Италии документы по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Инициатива, некий план нам не был передан. Есть у нас только информация из СМИ о некоем плане, который министр иностранных дел Италии направил в ООН», — пояснила она на брифинге, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».

Захарова также подчеркнула, что представленные там предложения оторваны от реальности и их сложно воспринимать всерьез, пишет RT. В частности, в информации содержится предложения по ужесточению санкций против России и военной помощи Украине. Мысли, изложенные в нем, как заметила дипломат, «на практике никаким образом не проверялись, связи с ситуацией на месте тоже нет», дополняет MK.RU.

Вынужденная российская спецоперация на Украине началась в конце февраля. Причина тому — многолетние обстрелы мирного населения украинскими войсками и националистическими батальонами. Целью российской армии на этой территории служит денацификация и демилитаризация. Однако страны Евросоюза, США, Канада и другие государства ввели против России санкции, которые в итоге привели к росту инфляции в некоторых странах ЕС, энергетическом и продовольственном кризисе в Штатах.

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Российские власти не получали от Италии документы по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Инициатива, некий план нам не был передан. Есть у нас только информация из СМИ о некоем плане, который министр иностранных дел Италии направил в ООН», — пояснила она на брифинге, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Захарова также подчеркнула, что представленные там предложения оторваны от реальности и их сложно воспринимать всерьез, пишет RT. В частности, в информации содержится предложения по ужесточению санкций против России и военной помощи Украине. Мысли, изложенные в нем, как заметила дипломат, «на практике никаким образом не проверялись, связи с ситуацией на месте тоже нет», дополняет MK.RU. Вынужденная российская спецоперация на Украине началась в конце февраля. Причина тому — многолетние обстрелы мирного населения украинскими войсками и националистическими батальонами. Целью российской армии на этой территории служит денацификация и демилитаризация. Однако страны Евросоюза, США, Канада и другие государства ввели против России санкции, которые в итоге привели к росту инфляции в некоторых странах ЕС, энергетическом и продовольственном кризисе в Штатах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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