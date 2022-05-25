Полпред УрФО позитивно оценил новые меры поддержки граждан

25 мая 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев заявил, что в нынешних условиях важно поддержать граждан РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На заседании Президиума Государственного Совета, посвященного вопросам социальной поддержки граждан, полномочный представитель Президента России Владимир Якушев позитивно оценил предложения, высказанные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства. «Считаю, что меры, предложенные Президентом, такие как повышение МРОТ и прожиточного минимума, индексация пенсий позитивно отразятся на социально-экономической ситуации. В сегодняшних условиях очень важно поддержать людей, которые попали в непростую жизненную ситуацию, это обязанность государства и региональных властей», — заявил Владимир Якушев. Полпред УрФО заявил, что регионы активно ведут разработку и совершенствование мер поддержки граждан. Главными задачами властей является планомерная помощь многодетным семьям и осуществление контроля за уровнем безработицы. Якушев уверен, что новые меры поддержки граждан дадут новый импульс развития регионов. Ранее URA.RU сообщало о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 10%. Также мы сообщали, что Владимир Путин призвал проиндексировать пенсии.

На заседании Президиума Государственного Совета, посвященного вопросам социальной поддержки граждан, полномочный представитель Президента России Владимир Якушев позитивно оценил предложения, высказанные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства. «Считаю, что меры, предложенные Президентом, такие как повышение МРОТ и прожиточного минимума, индексация пенсий позитивно отразятся на социально-экономической ситуации. В сегодняшних условиях очень важно поддержать людей, которые попали в непростую жизненную ситуацию, это обязанность государства и региональных властей», — заявил Владимир Якушев. Полпред УрФО заявил, что регионы активно ведут разработку и совершенствование мер поддержки граждан. Главными задачами властей является планомерная помощь многодетным семьям и осуществление контроля за уровнем безработицы. Якушев уверен, что новые меры поддержки граждан дадут новый импульс развития регионов. Ранее URA.RU сообщало о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 10%. Также мы сообщали, что Владимир Путин призвал проиндексировать пенсии.