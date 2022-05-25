Между Екатеринбургом и Челябинском произошла авария двух фур (архивное фото)
На трассе Екатеринбург-Челябинска произошло ДТП с участием двух фур после чего часть дороги залило белой краской. Об этом сообщили очевидцы.
«На трассе Екатеринбург-Челябинск в сторону Челябинска произошло столкновение двух фур. Вся асфальтная дорога покрылась белой краской», — рассказал очевидец сообществу «ЧП|ДТП Челябинск».
ДТП произошло 25 мая в 15:00. О пострадавших в аварии не сообщается. Ранее URA.RU рассказывало о ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, при аварии начался пожар, после которого один из водителей сгорел в автомобиле. Также мы сообщали о ДТП на Пермском тракте под Екатеринбургом, при котором погибли три дорожных работника и водитель грузовика.
ДТП на трассе между Екатеринбургом и Челябинском
Участок дороги покрылся белой краской
Одна из фур врезалась в ограждение
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