25 мая 2022

Уральскую трассу залило белой краской после аварии двух фур. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, дтп, автодорога, происшествие, полиция, авария, автотранспорт, трасса м5, дпс
Между Екатеринбургом и Челябинском произошла авария двух фур (архивное фото) Фото:

На трассе Екатеринбург-Челябинска произошло ДТП с участием двух фур после чего часть дороги залило белой краской. Об этом сообщили очевидцы.

«На трассе Екатеринбург-Челябинск в сторону Челябинска произошло столкновение двух фур. Вся асфальтная дорога покрылась белой краской», — рассказал очевидец сообществу «ЧП|ДТП Челябинск».

ДТП произошло 25 мая в 15:00. О пострадавших в аварии не сообщается. Ранее URA.RU рассказывало о ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, при аварии начался пожар, после которого один из водителей сгорел в автомобиле. Также мы сообщали о ДТП на Пермском тракте под Екатеринбургом, при котором погибли три дорожных работника и водитель грузовика.

ДТП на трассе между Екатеринбургом и Челябинском
Участок дороги покрылся белой краской
Одна из фур врезалась в ограждение
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На трассе Екатеринбург-Челябинска произошло ДТП с участием двух фур после чего часть дороги залило белой краской. Об этом сообщили очевидцы. «На трассе Екатеринбург-Челябинск в сторону Челябинска произошло столкновение двух фур. Вся асфальтная дорога покрылась белой краской», — рассказал очевидец сообществу «ЧП|ДТП Челябинск». ДТП произошло 25 мая в 15:00. О пострадавших в аварии не сообщается. Ранее URA.RU рассказывало о ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, при аварии начался пожар, после которого один из водителей сгорел в автомобиле. Также мы сообщали о ДТП на Пермском тракте под Екатеринбургом, при котором погибли три дорожных работника и водитель грузовика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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