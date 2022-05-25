Уральскую трассу залило белой краской после аварии двух фур. Фото

26 мая 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

Между Екатеринбургом и Челябинском произошла авария двух фур (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Екатеринбург-Челябинска произошло ДТП с участием двух фур после чего часть дороги залило белой краской. Об этом сообщили очевидцы. «На трассе Екатеринбург-Челябинск в сторону Челябинска произошло столкновение двух фур. Вся асфальтная дорога покрылась белой краской», — рассказал очевидец сообществу «ЧП|ДТП Челябинск». ДТП произошло 25 мая в 15:00. О пострадавших в аварии не сообщается. Ранее URA.RU рассказывало о ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, при аварии начался пожар, после которого один из водителей сгорел в автомобиле. Также мы сообщали о ДТП на Пермском тракте под Екатеринбургом, при котором погибли три дорожных работника и водитель грузовика. ДТП на трассе между Екатеринбургом и Челябинском Сообщество «ЧП|ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» Участок дороги покрылся белой краской Сообщество «ЧП|ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» Одна из фур врезалась в ограждение Сообщество «ЧП|ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»

На трассе Екатеринбург-Челябинска произошло ДТП с участием двух фур после чего часть дороги залило белой краской. Об этом сообщили очевидцы. «На трассе Екатеринбург-Челябинск в сторону Челябинска произошло столкновение двух фур. Вся асфальтная дорога покрылась белой краской», — рассказал очевидец сообществу «ЧП|ДТП Челябинск». ДТП произошло 25 мая в 15:00. О пострадавших в аварии не сообщается. Ранее URA.RU рассказывало о ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, при аварии начался пожар, после которого один из водителей сгорел в автомобиле. Также мы сообщали о ДТП на Пермском тракте под Екатеринбургом, при котором погибли три дорожных работника и водитель грузовика.