Грузовик перевернулся на пермском тракте (архивное фото)
На Пермском тракте под Екатеринбургом перевернулся грузовик, в результате ДТП погибли три дорожных работника и водитель грузовика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«По данным ГИБДД, водитель автомобиля „Скания“ наехал на КАМАЗ, который ограждал рабочих, меняющих дорожное ограждение. От удара КАМАЗ перевернулся. В результате погиб водитель „Скании“ и три рабочих», — рассказали в пресс-службе. На место ДТП выехал руководитель УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов, добавили в ведомстве.
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