На трассе под Екатеринбургом в ДТП погибло четыре человека. Фото, видео

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Авария на Серовском тракте. Выезд с Невьянска, дтп, трасса, перевернувшийся грузовик, самосвал, авария
Грузовик перевернулся на пермском тракте (архивное фото) Фото:

На Пермском тракте под Екатеринбургом перевернулся грузовик, в результате ДТП погибли три дорожных работника и водитель грузовика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«По данным ГИБДД, водитель автомобиля „Скания“ наехал на КАМАЗ, который ограждал рабочих, меняющих дорожное ограждение. От удара КАМАЗ перевернулся. В результате погиб водитель „Скании“ и три рабочих», — рассказали в пресс-службе. На место ДТП выехал руководитель УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов, добавили в ведомстве.

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На Пермском тракте под Екатеринбургом перевернулся грузовик, в результате ДТП погибли три дорожных работника и водитель грузовика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По данным ГИБДД, водитель автомобиля „Скания“ наехал на КАМАЗ, который ограждал рабочих, меняющих дорожное ограждение. От удара КАМАЗ перевернулся. В результате погиб водитель „Скании“ и три рабочих», — рассказали в пресс-службе. На место ДТП выехал руководитель УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов, добавили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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