Минфин США разрешил американцам платить налоги России

26 мая 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

США сделали исключение из антироссийских санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американским физическим и юридическим лицам разрешили оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России до 30 сентября 2022 года. Ранее им было запрещено это делать из-за антироссийской санкционной политики Вашингтона. Соответствующее решение утверждено в генеральной лицензии, выпущенной Министерством финансов США. «Физическим и юридическим лицам США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, [разрешается] платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты», — говорится в документе. Уточняется, что исключение из санкций против РФ будет действовать до 30 сентября 2022 года. Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции. Президент США Джо Байден обвиняет Россию в экономических проблемах Америки. Экс-сотрудник разведслужбы морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что Байден «сделал одолжение» России, освободив ее из ловушки западной экономики, передает RT.

Американским физическим и юридическим лицам разрешили оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России до 30 сентября 2022 года. Ранее им было запрещено это делать из-за антироссийской санкционной политики Вашингтона. Соответствующее решение утверждено в генеральной лицензии, выпущенной Министерством финансов США. «Физическим и юридическим лицам США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, [разрешается] платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты», — говорится в документе. Уточняется, что исключение из санкций против РФ будет действовать до 30 сентября 2022 года. Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции. Президент США Джо Байден обвиняет Россию в экономических проблемах Америки. Экс-сотрудник разведслужбы морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что Байден «сделал одолжение» России, освободив ее из ловушки западной экономики, передает RT.