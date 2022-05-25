СМИ: Израиль запретил Германии передавать ракеты Spike Украине

Министр обороны Израиля Амир Эшель отказал США в просьбе разрешить Германии передать противотанковые ракеты Spike Украине. Об этом сообщает новостной веб-сайт Axios.
Амир Эшель отказал замминистру обороны США в просьбе дать разрешение Германии на передачу ракет Spike Украине, сообщает портал со ссылкой на официальных лиц. Ракеты производятся на израильском заводе в ФРГ. Уточняется, что, согласно лицензии, передача ракет третьей стороне возможна лишь с согласия Израиля.
Также Эшель подчеркнул, что Израиль будет поставлять Украине только нелетальное военное снаряжение. По словам израильского чиновника, Иерусалим не желает проблем с Россией в Сирии из-за того, что против российских солдат на Украине будут применять израильское оружие.
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Министр обороны Израиля Амир Эшель отказал США в просьбе разрешить Германии передать противотанковые ракеты Spike Украине. Об этом сообщает новостной веб-сайт Axios. Амир Эшель отказал замминистру обороны США в просьбе дать разрешение Германии на передачу ракет Spike Украине, сообщает портал со ссылкой на официальных лиц. Ракеты производятся на израильском заводе в ФРГ. Уточняется, что, согласно лицензии, передача ракет третьей стороне возможна лишь с согласия Израиля. Также Эшель подчеркнул, что Израиль будет поставлять Украине только нелетальное военное снаряжение. По словам израильского чиновника, Иерусалим не желает проблем с Россией в Сирии из-за того, что против российских солдат на Украине будут применять израильское оружие. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. США и страны НАТО поставляют Украине оружие, которое используется против РФ. Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 млн долларов, передает «Национальная служба новостей». В Пентагоне признались, что давно готовили Украину к войне с Россией.