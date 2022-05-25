25 мая 2022

В США выступили против отключения России от глобального интернета

© Служба новостей «URA.RU»
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В США считают, что нельзя россиянам ограничивать доступ к информации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россию нельзя отключать от глобального интернета. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время регулярного брифинга, который транслировался на YouTube.

«Мы должны делать все возможное, чтобы информационная среда в России не ограничивалась. Именно поэтому мы призываем ответственные стороны не устраивать так называемые интернет-блэкауты, чтобы обеспечить поток информации в РФ», — рассказал Нед Прайс.

Ранее URA.RU писало, что США не планирует налаживать отношения с российскими властями. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий обвинил США в задержке переговоров между РФ и Украиной. Также, глава пресс-службы Госдепа рассказал, что США создают условия для переговоров с Россией, вооружая Украину.

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Россию нельзя отключать от глобального интернета. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время регулярного брифинга, который транслировался на YouTube. «Мы должны делать все возможное, чтобы информационная среда в России не ограничивалась. Именно поэтому мы призываем ответственные стороны не устраивать так называемые интернет-блэкауты, чтобы обеспечить поток информации в РФ», — рассказал Нед Прайс. Ранее URA.RU писало, что США не планирует налаживать отношения с российскими властями. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий обвинил США в задержке переговоров между РФ и Украиной. Также, глава пресс-службы Госдепа рассказал, что США создают условия для переговоров с Россией, вооружая Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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