В США поставили крест на отношениях Белого дома и Кремля

22 мая 2022 в 04:45 Размер текста - 17 +

Нынешнее правительство США не планирует налаживать отношения с российскими властями. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на выступление перед студентами в Вашингтоне, которое транслировалось на YouTube. «На церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете выступала [певица] Тейлор Свифт. Увы, но моя команда не позволила мне взять с собой гитару, чтобы посвятить песню „Мы никогда больше не будем вместе“ президенту [России Владимиру] Путину. Мне сказали, что это будет недипломатично», — пошутил Энтони Блинкен. Ранее глава пресс-службы госдепа США Нед Прайс заявил, что США создают условия для переговоров с Россией, вооружая Украину. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий обвинил США в застое переговоров между РФ и Украиной. США выдвинули свои условия для переговоров РФ и Украины. Издание The Hill заявило, что конфликт на Украине возник из-за того, что Запад проигнорировал Мюнхенскую речь Путина.