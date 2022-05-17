Госдеп: США создают условия для переговоров, вооружая Украину

18 мая 2022 в 01:11 Размер текста - 17 +

США пытаются укрепить позиции Украины на переговорах, поставляя ей оружие, заявил Нед Прайс Фото: unsplash.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белый дом рассчитывает на то, что поставки вооружений на Украину смогут создать благоприятные условия для переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс на брифинге, который транслируется на YouTube. США одновременно поддерживают и укрепляют позиции Киева и принимают меры по сдерживанию России, сказал Нед Прайс. «Действуя таким образом, мы надеемся создать условия, при которых могут вестись добросовестный диалог, дипломатический процесс», — добавил он. Также представитель госдепа рассказал, что США пытаются обеспечить украинские войска «преимуществом» в виде вооружения, чтобы они заняли лучшую позицию на поле боя. Таким образом, добавил Прайс, Вашингтон стремится «укрепить позицию Киева на переговорах с Москвой». По словам руководителя пресс-службы госдепа, между Россией и Украиной в настоящее время нет переговоров на высоком уровне. «Мы очень четко услышали от наших украинских партнеров, что существенного прогресса нет, что РФ твердо придерживается своих позиций», — уточнил он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Россия открыта к диалогу с Украиной. Однако последняя, по словам Путина, не готова обсуждать конфликт. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для помощи Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов пригрозил американскому правительству началом войны из-за поставок вооружений на Украину. США грозит «ядерный Армагеддон» из-за политики их президента Джо Байдена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Белый дом рассчитывает на то, что поставки вооружений на Украину смогут создать благоприятные условия для переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс на брифинге, который транслируется на YouTube. США одновременно поддерживают и укрепляют позиции Киева и принимают меры по сдерживанию России, сказал Нед Прайс. «Действуя таким образом, мы надеемся создать условия, при которых могут вестись добросовестный диалог, дипломатический процесс», — добавил он. Также представитель госдепа рассказал, что США пытаются обеспечить украинские войска «преимуществом» в виде вооружения, чтобы они заняли лучшую позицию на поле боя. Таким образом, добавил Прайс, Вашингтон стремится «укрепить позицию Киева на переговорах с Москвой». По словам руководителя пресс-службы госдепа, между Россией и Украиной в настоящее время нет переговоров на высоком уровне. «Мы очень четко услышали от наших украинских партнеров, что существенного прогресса нет, что РФ твердо придерживается своих позиций», — уточнил он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Россия открыта к диалогу с Украиной. Однако последняя, по словам Путина, не готова обсуждать конфликт. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для помощи Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов пригрозил американскому правительству началом войны из-за поставок вооружений на Украину. США грозит «ядерный Армагеддон» из-за политики их президента Джо Байдена.