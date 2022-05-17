Слуцкий обвинил США в застое переговоров между Россией и Украиной

18 мая 2022 в 01:26 Размер текста - 17 +

США не нужен на Украине мир, считает Леонид Слуцкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США посодействовали тому, что переговоры между Россией и Украиной «обернулись стагнацией» и не продвигаются вперед ни в каком виде. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Уверен, что именно вашингтонские кураторы [президента Украины Владимира] Зеленского внесли немалый вклад в то, что переговоры, начавшиеся по просьбе Украины еще 28 февраля, в конечном итоге обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате», — написал в своем telegram-канале депутат Госдумы РФ. Слуцкий считает, что в США не заинтересованы в мирном урегулировании вопроса на Украине. По его мнению, они объявили России «гибридную войну», которую ведут не своими руками. Он добавил, что госдепу нет смысла стараться «создавать „условия“ путем военной помощи Киеву», такие усилия не дадут результата, считает политик. Он уверен, что все цели спецоперации будут достигнуты. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что РФ открыта к диалогу с Украиной. Однако Киев, по словам Путина, не готов обсуждать конфликт.

Власти США посодействовали тому, что переговоры между Россией и Украиной «обернулись стагнацией» и не продвигаются вперед ни в каком виде. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Уверен, что именно вашингтонские кураторы [президента Украины Владимира] Зеленского внесли немалый вклад в то, что переговоры, начавшиеся по просьбе Украины еще 28 февраля, в конечном итоге обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате», — написал в своем telegram-канале депутат Госдумы РФ. Слуцкий считает, что в США не заинтересованы в мирном урегулировании вопроса на Украине. По его мнению, они объявили России «гибридную войну», которую ведут не своими руками. Он добавил, что госдепу нет смысла стараться «создавать „условия“ путем военной помощи Киеву», такие усилия не дадут результата, считает политик. Он уверен, что все цели спецоперации будут достигнуты. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что РФ открыта к диалогу с Украиной. Однако Киев, по словам Путина, не готов обсуждать конфликт.