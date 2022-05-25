25 мая 2022

Компания Google отключит в России сервера, ускоряющие интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Google отключит серверы, ускоряющие загрузку контента Фото:
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Американская компания Google отключает в России часть серверов, ускоряющих загрузку сервисов и контента YouTube. Об этом сообщил глава юридической организации «Ордерком» Дмитрий Галушко в своем telegram-канале.

«Google Global Cache односторонне погашены Гуглом: у Луганской и Донецкой [областей] 18 марта, в России с 19 мая (пока не у всех [провайдеров]). Есть официальное письмо об односторонне отказе от соглашения по пункту 5с», — написал Дмитрий Галушко.

Издание РБК, ссылаясь на главу «Ордеркома», сообщает, что подобное уведомления получили несколько операторов связи, в том числе провайдеры «Радиосвязь» и «МФТИ Телеком». В письме указывается, что серверы отключат из-за изменений правовой практики. Отмечается, что в ближайшее время сотрудники Google свяжутся с провайдером, чтобы вывести оборудование из эксплуатации.

Ранее URA.RU писало, что компания Google вывозит своих сотрудников из России. Также сервис блокировал аккаунты российских депутатов, находящихся под санкциями США, на своем видеохостинге YouTube.

Некоторые иностранные организации решили уйти с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что компаниям, покинувшим Россию, будет сложнее вернуться.

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Американская компания Google отключает в России часть серверов, ускоряющих загрузку сервисов и контента YouTube. Об этом сообщил глава юридической организации «Ордерком» Дмитрий Галушко в своем telegram-канале. «Google Global Cache односторонне погашены Гуглом: у Луганской и Донецкой [областей] 18 марта, в России с 19 мая (пока не у всех [провайдеров]). Есть официальное письмо об односторонне отказе от соглашения по пункту 5с», — написал Дмитрий Галушко. Издание РБК, ссылаясь на главу «Ордеркома», сообщает, что подобное уведомления получили несколько операторов связи, в том числе провайдеры «Радиосвязь» и «МФТИ Телеком». В письме указывается, что серверы отключат из-за изменений правовой практики. Отмечается, что в ближайшее время сотрудники Google свяжутся с провайдером, чтобы вывести оборудование из эксплуатации. Ранее URA.RU писало, что компания Google вывозит своих сотрудников из России. Также сервис блокировал аккаунты российских депутатов, находящихся под санкциями США, на своем видеохостинге YouTube. Некоторые иностранные организации решили уйти с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что компаниям, покинувшим Россию, будет сложнее вернуться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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