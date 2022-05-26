Аналитик: Запад задушил доллар и евро антироссийскими санкциями

Из-за антироссийских санкций стало сложнее рассчитываться в долларах и евро, отметил Василий Карпунин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Масштабные антироссийские санкции привели к снижению спроса на евро и доллар. Такое мнение высказал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«В марте были введены особые меры валютного контроля со стороны Центробанка. Все эти факторы в сочетании с западными санкциями многократно сократили „функционал“ долларов и евро — этими валютами сейчас сложно рассчитаться, их невозможно вывести в крупных объемах, для компаний их рискованно инвестировать в другие страны. В то же время ставки по валютным депозитам находятся намного ниже долларовой инфляции, что резко снизило спрос на доллары и евро в стране», — сказал Карпунин в беседе с агентством «Прайм».

Экономические санкции в отношении России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. По словам главы государства, санкционный «блицкриг» против России не удался, пишет RT. В Кремле сообщили, что Путин регулярно следит за ситуацией на валютном рынке и уделяет внимание теме «сильного рубля».