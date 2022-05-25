Свердловское заксо раскрыло интригу с отменой выборов губернатора

26 мая 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

Выборы свердловского губернатора должны пройти в сентябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Выборы губернатора Свердловской области пройдут в формате всенародного голосования. О назначении выборов объявят депутаты регионального заксобрания на заседании 7 июня. Эту информацию URA.RU подтвердила спикер парламента Людмила Бабушкина. «На следующем заседании мы объявляем о проведении выборов — не ранее 100 дней и не позднее 90 дней до дня выборов. Это будет всенародное голосование. Если бы формат был каким-либо иным, мы бы приняли это решение на заседании 24 мая, иначе это было бы нарушение законодательства. Но тогда мы никаких решений не принимали», — поделилась Бабушкина, уточнив, что порядок проведения выборов регулируется не областными, а федеральными актами. Вопрос о назначении голосования уже внесен в повестку заседания 7 июня. Докладчиком по вопросу выступит глава комитета по законодательству Дмитрий Жуков. Ожидается, что свердловские выборы состоятся 11 сентября — в Единый день голосования. Формат проведения предстоящих губернаторских выборов обсуждался на федеральном уровне с марта. Борьбу между собой вели два лагеря — сторонники отмены всенародного голосования и приверженцы его сохранения. URA.RU подробно описывало аргументы обеих групп. Одно время считалось, что верх одерживает первый лагерь, затем преимущество перехватили оппоненты. 26 мая газета «Ведомости» сообщила, что Госдума не намерена менять правила проведения выборов-2022. Официально об участии в свердловских выборах не объявил ни один из кандидатов. Предполагается, что на новый срок выдвинется действующий губернатор Евгений Куйвашев, который уже заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина. Кандидатом от КПРФ с большой долей вероятности станет лидер обкома и вице-спикер заксобрания Александр Ивачев. Его лоббирует федеральное руководство партии.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в формате всенародного голосования. О назначении выборов объявят депутаты регионального заксобрания на заседании 7 июня. Эту информацию URA.RU подтвердила спикер парламента Людмила Бабушкина. «На следующем заседании мы объявляем о проведении выборов — не ранее 100 дней и не позднее 90 дней до дня выборов. Это будет всенародное голосование. Если бы формат был каким-либо иным, мы бы приняли это решение на заседании 24 мая, иначе это было бы нарушение законодательства. Но тогда мы никаких решений не принимали», — поделилась Бабушкина, уточнив, что порядок проведения выборов регулируется не областными, а федеральными актами. Вопрос о назначении голосования уже внесен в повестку заседания 7 июня. Докладчиком по вопросу выступит глава комитета по законодательству Дмитрий Жуков. Ожидается, что свердловские выборы состоятся 11 сентября — в Единый день голосования. Формат проведения предстоящих губернаторских выборов обсуждался на федеральном уровне с марта. Борьбу между собой вели два лагеря — сторонники отмены всенародного голосования и приверженцы его сохранения. URA.RU подробно описывало аргументы обеих групп. Одно время считалось, что верх одерживает первый лагерь, затем преимущество перехватили оппоненты. 26 мая газета «Ведомости» сообщила, что Госдума не намерена менять правила проведения выборов-2022. Официально об участии в свердловских выборах не объявил ни один из кандидатов. Предполагается, что на новый срок выдвинется действующий губернатор Евгений Куйвашев, который уже заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина. Кандидатом от КПРФ с большой долей вероятности станет лидер обкома и вице-спикер заксобрания Александр Ивачев. Его лоббирует федеральное руководство партии.