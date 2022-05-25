25 мая 2022

В Тюмени почти на два месяца перекроют дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ремонт дороги, улица максима горького, ремонтные работы
Движение транспорта прекратится по улице Бабарынка Фото:

В Тюмени с 25 мая из-за ремонта перекрыли дорогу по улице Бабарынка на участке от пересечения с улицы Полякова до дороги «Обход города Тюмени». Об этом сообщает Администрация Тюмени на своем официальном портале.

«В связи с ремонтом автомобильной дороги с 25.05.2022 по 01.08.2022 прекращено движение транспорта по ул. Бабарынка. На участке от пересечения с улицы Полякова до дороги «Обход города Тюмени», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени почти на месяц перекроют одну из центральных улиц. Движения транспорта прекращено на улице Володарского.

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В Тюмени с 25 мая из-за ремонта перекрыли дорогу по улице Бабарынка на участке от пересечения с улицы Полякова до дороги «Обход города Тюмени». Об этом сообщает Администрация Тюмени на своем официальном портале. «В связи с ремонтом автомобильной дороги с 25.05.2022 по 01.08.2022 прекращено движение транспорта по ул. Бабарынка. На участке от пересечения с улицы Полякова до дороги «Обход города Тюмени», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени почти на месяц перекроют одну из центральных улиц. Движения транспорта прекращено на улице Володарского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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