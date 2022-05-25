В Тюмени почти на два месяца перекроют дорогу

Движение транспорта прекратится по улице Бабарынка
В Тюмени с 25 мая из-за ремонта перекрыли дорогу по улице Бабарынка на участке от пересечения с улицы Полякова до дороги «Обход города Тюмени». Об этом сообщает Администрация Тюмени на своем официальном портале.
«В связи с ремонтом автомобильной дороги с 25.05.2022 по 01.08.2022 прекращено движение транспорта по ул. Бабарынка. На участке от пересечения с улицы Полякова до дороги «Обход города Тюмени», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени почти на месяц перекроют одну из центральных улиц. Движения транспорта прекращено на улице Володарского.
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