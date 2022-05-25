Свердловский суд вынес решение о жалобе Ройзмана на штраф

26 мая 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана пыталась оспорить штраф за высказывания, дискредитирующие ВС РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловском областном суде оставили жалобу защиты экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана без удовлетворения. Адвокат Ройзмана пытался обжаловать штраф присужденный за высказывания, дискредитирующие вооруженные силы РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда в официальном telegram-канале. «Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защиты Ройзмана Е.В. на постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 31 марта 2022 года. Указанным постановлением Ройзману, обвиняемому по ч.1. ст. 20.3.3 КоАП РФ, было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в суде. Отмечается, что суд, рассмотрев доводы жалобы, заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Евгения Ройзмана вызвали в отдел полиции №7 Екатеринбурга вечером 28 марта. На утро следующего дня на него составили два административных протокола, связанных с дискредитацией Ройзманом вооруженных сил РФ. Суд над ним начался днем 29 марта.

В Свердловском областном суде оставили жалобу защиты экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана без удовлетворения. Адвокат Ройзмана пытался обжаловать штраф присужденный за высказывания, дискредитирующие вооруженные силы РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда в официальном telegram-канале. «Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защиты Ройзмана Е.В. на постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 31 марта 2022 года. Указанным постановлением Ройзману, обвиняемому по ч.1. ст. 20.3.3 КоАП РФ, было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в суде. Отмечается, что суд, рассмотрев доводы жалобы, заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Евгения Ройзмана вызвали в отдел полиции №7 Екатеринбурга вечером 28 марта. На утро следующего дня на него составили два административных протокола, связанных с дискредитацией Ройзманом вооруженных сил РФ. Суд над ним начался днем 29 марта.