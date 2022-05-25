Свердловский суд вынес решение о жалобе Ройзмана на штраф

В Свердловском областном суде оставили жалобу защиты экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана без удовлетворения. Адвокат Ройзмана пытался обжаловать штраф присужденный за высказывания, дискредитирующие вооруженные силы РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда в официальном telegram-канале.
«Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защиты Ройзмана Е.В. на постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 31 марта 2022 года. Указанным постановлением Ройзману, обвиняемому по ч.1. ст. 20.3.3 КоАП РФ, было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в суде.
Отмечается, что суд, рассмотрев доводы жалобы, заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Евгения Ройзмана вызвали в отдел полиции №7 Екатеринбурга вечером 28 марта. На утро следующего дня на него составили два административных протокола, связанных с дискредитацией Ройзманом вооруженных сил РФ. Суд над ним начался днем 29 марта.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий
В Свердловском областном суде оставили жалобу защиты экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана без удовлетворения. Адвокат Ройзмана пытался обжаловать штраф присужденный за высказывания, дискредитирующие вооруженные силы РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда в официальном telegram-канале. «Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защиты Ройзмана Е.В. на постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 31 марта 2022 года. Указанным постановлением Ройзману, обвиняемому по ч.1. ст. 20.3.3 КоАП РФ, было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в суде. Отмечается, что суд, рассмотрев доводы жалобы, заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Евгения Ройзмана вызвали в отдел полиции №7 Екатеринбурга вечером 28 марта. На утро следующего дня на него составили два административных протокола, связанных с дискредитацией Ройзманом вооруженных сил РФ. Суд над ним начался днем 29 марта.