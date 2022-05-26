Глава ЛНР: армия освободила 95% республики

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Докучаевск. ДНР, дым, колонна, военные, техника, донбасс, танк, днр, армия россии
Территория ЛНР почти полностью освобождена от националистов, заявил Леонид Пасечник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия Луганской народной республики (ЛНР) освободила 95% территории региона. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Его слова приводит официальный telegram-канал «Единой России».

«Территория ЛНР освобождена практически на 95% от украинских нацистских формирований. Благодаря помощи РФ на территории республики создан штаб по восстановлению», — сказал Пасечник.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 25 мая силы ЛНР взяли в кольцо Северодонецк. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что территорию ЛНР освободят от нацбатов в ближайшее время.

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Армия Луганской народной республики (ЛНР) освободила 95% территории региона. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Его слова приводит официальный telegram-канал «Единой России». «Территория ЛНР освобождена практически на 95% от украинских нацистских формирований. Благодаря помощи РФ на территории республики создан штаб по восстановлению», — сказал Пасечник. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 25 мая силы ЛНР взяли в кольцо Северодонецк. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что территорию ЛНР освободят от нацбатов в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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