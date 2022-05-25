Шумков объяснил, почему бизнесмены не должны просить денег

26 мая 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков ответил на предложение выделять самозанятым курганцам субсидии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На форуме предпринимателей «Новое время. Новые мы» в Кургане к губернатору Вадиму Шумкову обратилась самозанятая многодетная мать с просьбой о выделении безвозмездных субсидий для предпринимателей, работающих на благо муниципалитетов. Шумков шутливо объяснил, что настоящие предприниматели — это те, кто зарабатывают деньги, а те, кто просят — стоят у церквей, передает корреспондент URA.RU. «Хотела бы оформить ИП, сейчас пишу бизнес-план, но есть проблемы. Нужен приемлемый, достаточно хороший начальный капитал. Есть социальный контракт (250 тысяч рублей) на развитие своего дела. Я на него не прохожу отбор, так как доход превышает прожиточный минимум. Кредит брать мне — матери пятерых детей — не хотелось бы. У меня предложение: для самозанятых, которые работают на благо своего поселка, города, выделять какие-то субсидии безвозмездные», — сказала губернатору самозанятая многодетная мать из Юргамышского района. Вадим Шумков шутливо ответил, что предложение «поражает своей новизной». «Все-таки предприниматель — это человек, который зарабатывает деньги. Люди, которые просят деньги, они немножко в другом месте работают — по храмам пройдем, они там стоят», — сказал Вадим Шумков. Губернатор подчеркнул, что безвозмездно выделять деньги бизнесу он не может, а в качестве поддержки предложил микрозаймы. «Давайте поработаем вместе, сделаем безрисковый займ для многодетных семей», — отметил губернатор. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков раскритиковал решение Центробанка России об увеличении ключевой ставки до максимальных значений (до 20%). В результате сотни миллиардов рублей были направлены на субсидирование процентной ставки, а не на реальный сектор экономики, считает глава Курганской области. Он также подчеркнул, что сейчас «основными инвесторами должны являться либо государство, либо госбанки».

На форуме предпринимателей «Новое время. Новые мы» в Кургане к губернатору Вадиму Шумкову обратилась самозанятая многодетная мать с просьбой о выделении безвозмездных субсидий для предпринимателей, работающих на благо муниципалитетов. Шумков шутливо объяснил, что настоящие предприниматели — это те, кто зарабатывают деньги, а те, кто просят — стоят у церквей, передает корреспондент URA.RU. «Хотела бы оформить ИП, сейчас пишу бизнес-план, но есть проблемы. Нужен приемлемый, достаточно хороший начальный капитал. Есть социальный контракт (250 тысяч рублей) на развитие своего дела. Я на него не прохожу отбор, так как доход превышает прожиточный минимум. Кредит брать мне — матери пятерых детей — не хотелось бы. У меня предложение: для самозанятых, которые работают на благо своего поселка, города, выделять какие-то субсидии безвозмездные», — сказала губернатору самозанятая многодетная мать из Юргамышского района. Вадим Шумков шутливо ответил, что предложение «поражает своей новизной». «Все-таки предприниматель — это человек, который зарабатывает деньги. Люди, которые просят деньги, они немножко в другом месте работают — по храмам пройдем, они там стоят», — сказал Вадим Шумков. Губернатор подчеркнул, что безвозмездно выделять деньги бизнесу он не может, а в качестве поддержки предложил микрозаймы. «Давайте поработаем вместе, сделаем безрисковый займ для многодетных семей», — отметил губернатор. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков раскритиковал решение Центробанка России об увеличении ключевой ставки до максимальных значений (до 20%). В результате сотни миллиардов рублей были направлены на субсидирование процентной ставки, а не на реальный сектор экономики, считает глава Курганской области. Он также подчеркнул, что сейчас «основными инвесторами должны являться либо государство, либо госбанки».